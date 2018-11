Στην πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του NBA ο ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ιστορική βραδιά για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στη νίκη των Λέικερς επί των Μπλέιζερς. Όχι μόνο για τους 44 πόντους που πέτυχε καθ’ αυτούς, αλλά κυρίως γιατί ανέβηκε στην 5η θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ! Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε το ματς με 44 πόντους, 13/19 σουτ (5/6 τρίποντα), 13/15 βολές, 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα.

Έτσι, σήμερα έφτασε στους 31.425 πόντους και προσπέρασε τον Γουίλτ Τσάμπερλεν, που βρίσκεται στους 31.419. Πλέον κυνηγά τους 32.292 του Μάικλ Τζόρνταν.

Δείτε βίντεο με τα στιγμιότυπά του από τη σημερινή (15/11) αναμέτρηση:

LeBron James (44 PTS, 10 REB, 9 AST, 5 3PM) leads the @Lakers to their 4th consecutive win and moves up to 5th on the NBA’s all-time scoring list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/QzyK9LVOGZ

— NBA (@NBA) November 15, 2018