Παγκόσμια υπόκλιση στον Τζο Κόουλ: Αποσύρθηκε και γίνεται προπονητής! (pics)

Ηταν ένας από τους παίκτες που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της Τσέλσι, αλλά και γενικότερα του αγγλικού ποδοσφαίρου, προσφέροντας για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες τους στην εθνική ομάδα. Ο λόγος για τον Τζο Κόουλ, ο οποίος στα 37 του χρόνια και μετά από 20 χρόνια επαγγελματικής καριέρας αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο Αγγλος μεσοεπιθετικός, με μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση στα social media γνωστοποίησε την απόφασή του, με τους φιλάθλους της Τσέλσι, αλλά και των υπολοίπων ομάδων που αγωνίστηκε να τον αποθεώνουν και να τον ευχαριστούν για τις μαγικές στιγμές που τους χάρισε. Ο αγαπημένος Τζο των οπαδών των Μπλε μπορεί να αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά θα παραμείνει στα γήπεδα ως προπονητής.

Μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του έγραψε: «Μετά από 20 χρόνια ως επαγγελματίας, έφτασε για μένα ο χρόνος για να κρεμάσω τα παπούτσια μου. 716 επαγγελματικά παιχνίδια, 104 γκολ για επτά διαφορετικούς συλλόγους – Γουέστ Χαμ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Λιλ, Άστον Βιλα, Κόβεντρι και Τάμπα Μπέι Ρόουντις- καθώς επίσης και την τιμή να παίξω για την εθνική Αγγλίας. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το να κατακτώ τρόπαια με την Τσέλσι ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα. Αυτές οι αναμνήσεις ζουν μέσα μου για πάντα. Κοιτώντας στο μέλλον, θέλω να παραμείνω στο άθλημα. Νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω πολλά ως προπονητής και απόλαυσα πραγματικά την ευκαιρία να αναλάβω κάποιες αρμοδιότητες με τους Ρόουντις. Το να δανείσω την εμπειρία μου για να βοηθήσω νεαρά παιδιά να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, όπως το έκανα ήδη, είναι ένα μεγάλο πάθος για μένα».

Ο Κόουλ ξεκίνησε από την Ακαδημία της Γουέστ Χαμ και το 2003 σε ηλικία 22 ετών μεταπήδησε στην άλλη ομάδα του Λονδίνου την Τσέλσι. Εγινε αμέσως ένας από τους παίκτες-κλειδιά των Μπλε και κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 2 Λιγκ Καπ Αγγλίας. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασή τους, Τσέλσι και Γουέστ Χαμ έκαναν αναρτήσεις στα social media και τον ευχαρίστησαν για τα όσα πρόσφερε στις ομάδες τους. «Ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις Τζο Κόουλ», έγραψαν οι Μπλε, με την έτερη ομάδα του Λονδίνου να αναφέρει: «Τι καριέρα. Μία φορά σφυρί, για πάντα σφυρί. Ό,τι καλύτερο για το μέλλον Τζο».

Thanks for the memories, Joe Cole! 💙 pic.twitter.com/BeP7INHZAM

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 13, 2018