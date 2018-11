Μελβούρνη: Ξεπερνούν τα 36.000 δολ. οι δωρεές για τον άστεγο που τα έβαλε με τον τρομοκράτη

Ο άστεγος, που χρησιμοποίησε ένα καροτσάκι σουπερμάρκετ για να αντιμετωπίσει τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στο κέντρο της Μελβούρνης την Παρασκευή, θα ανταμειφθεί για την αλτρουιστική πράξη του από ευγνώμονες πολίτες που έχουν δωρίσει μέχρι στιγμής ποσό που ξεπερνάει τα 36.000 δολάρια ΗΠΑ για να τον βοηθήσουν.

Ο Μάικλ Ρότζερς, ο οποίος είναι πλέον γνωστός με το προσωνύμιο «καροτσάκιας» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησε επανειλημμένως να αποκρούσει τον δράστη της επίθεσης, Χάσαν Χάλιφ Σάιρ Άλι, ο οποίος επιτίθετο σε αστυνομικούς με το μαχαίρι που κρατούσε, αφού λίγο νωρίτερα είχε μαχαιρώσει τρεις ανθρώπους, τον έναν θανάσιμα, στην Μπερκ Στριτ της Μελβούρνης την Παρασκευή.

Οι προσπάθειές του αυτές βιντεοσκοπήθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μια φιλανθρωπική οργάνωση τον εντόπισαν στη συνέχεια για να μάθουν την ιστορία του.

«Είδα το καροτσάκι στο πλάι και το πήρα και έτρεξα και έριχνα το καροτσάκι κατευθείαν επάνω του. Τον πέτυχα, αλλά δεν τον έριξα κάτω», δήλωσε ο Ρότζερς στο Channel Seven.

«Και έκανα την κίνηση αυτή για αρκετές φορές, αλλά δεν κατάφερα να τον ρίξω», πρόσθεσε.

Η γενναιότητα που έδειξε ο Ρότζερς ήταν μεγαλύτερη από αυτό που φαίνεται, διότι όταν αντιμετώπιζε τον Σάιρ Άλι με το καροτσάκι, βρισκόταν μόνο μερικά μέτρα μακριά από το όχημα του δράστη, ο οποίος προηγουμένως το είχε πυρπολήσει ενώ ήταν γεμάτο με φιάλες αερίου. Ο Ρότζερς γρήγορα έγινε ήρωας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς πολλοί εξήραν την πράξη του αυτή αυταπάρνησης.

Η Ντόνα Στόλζενμπεργκ, ιδρύτρια της φιλανθρωπικής οργάνωσης Melbourne Homeless Collective, άρχισε να συγκεντρώνει δωρεές στην σελίδα GoFundMe για να βοηθήσει τον άστεγο άνδρα.

«Το αξίζει ως άνθρωπος», δήλωσε η ίδια στο Reuters τηλεφωνικώς από την Μελβούρνη.

Μέχρι στιγμής το ποσό που είχε συγκεντρωθεί ξεπερνούσε τα 52.000 δολάρια Αυστραλίας και είχε ξεπεράσει τον αρχικό στόχο για τη συγκέντρωση 45.000 δολαρίων Αυστραλίας.

Η Στόλζενμπεργκ σημείωσε ότι ο Ρότζερς θα χρειαστεί πολλή υποστήριξη για την σωστή διαχείριση των χρημάτων, αλλά και για διασφαλιστεί ότι δεν θα τον εκμεταλλευτούν.

«Το ποσό αυξάνεται και μπορεί να αυξηθεί κι άλλο», σημείωσε. «Ο Μάικλ ζει ως άστεγος και ίσως να μην έχει μεγάλη πείρα με τη διαχείριση μεγάλων χρηματικών ποσών», πρόσθεσε.

Η οργάνωσή της, κατέληξε τέλος η Στόλζενμπεργκ, θα τον βοηθήσει επίσης να βρει σπίτι και θα φροντίσει να του παρασχεθεί φροντίδα για να μπορέσει να διαχειριστεί το σοκ που υπέστη από την επίθεση της Παρασκευής.

7 News has spoken exclusively to “trolley man” – a bystander being hailed a hero following the Bourke Street terror attack yesterday. @RobertOvadia #7News pic.twitter.com/sFaLL745Tk

— 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) November 10, 2018