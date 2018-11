Οι προνομιακές σχέσεις Τσίπρα – Ιερωνύμου

Ποτέ άλλοτε από τη μεταπολίτευση και μετά Πρωθυπουργός δεν είχε τόση προνομιακή σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο όσο ο Αλέξης Τσίπρας (φωτογραφία). Δεν ξανάγινε (πώς να το κάνουμε) Πρωθυπουργός να επισκέπτεται νύχτα (και μυστικά) τον Αρχιεπίσκοπο στην Αρχιεπισκοπή, ούτε βέβαια να γίνονται τόσο πολλά (μυστικά και μη) γεύματα και συναντήσεις ανάμεσα στους δύο. Και μάλιστα για έναν Πρωθυπουργό που δηλώνει… άθεος (ως συνεπής αριστερός, όπως λέει ότι είναι) και που τώρα επιχειρεί, με τις προτάσεις που υπέβαλε για την αναθεώρηση του Συντάγματος, να διαχωρίσει το Κράτος από την Εκκλησία.

Κάτι η «θρησκευτική ουδετερότητα» που προβλέπουν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι η καταγραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας, έγιναν αφορμή για να υπάρξει ακόμη μία συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά ανακοινώσιμη και στο Μαξίμου, με παρουσία τηλεοπτικού συνεργείου και να συνοδεύουν τον Αρχιεπίσκοπο μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Μαθαίνω ότι από πλευράς της Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος ήθελε εξηγήσεις από τον Πρωθυπουργό για αυτή τη «θρησκευτική ουδετερότητα», κάτι που ο κ. Τσίπρας το έπραξε αμέσως, και όπως έμαθα δεν δυσαρέστησε τον Αρχιεπίσκοπο. Αλλωστε ο Πρωθυπουργός κάνει τελευταίως ορισμένα… χατίρια στον Αρχιεπίσκοπο, όπως ο διορισμός του νέου διοικητή του Αγίου Ορους, χωρίς βεβαίως να ερωτηθεί (όπως συνέβαινε πάντοτε) το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ετσι για τους γνωρίζοντες δεν ήταν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι ιεράρχες μείωσαν την ένταση των διαμαρτυριών τους για τη συμφωνία των Πρεσπών.

Οι σχέσεις Μαξίμου – Αρχιεπισκοπής είναι άριστες, παρά την «ουδετερότητα» που προβλέπεται στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμα για το θρήσκευμα. Τόσο που ο κ. Τσίπρας παρέλαβε το υπόμνημα της Εκκλησίας με τις θέσεις της για το Σύνταγμα. Τόσο που, όπως έμαθα, υπήρξε πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε Μαξίμου και Εκκλησία για τα περιουσιακά της Εκκλησίας και το μισθολογικό. Αφήστε που ο Αρχιεπίσκοπος για να διευκολύνει την κατάσταση της μεταμνημονιακής εποχής δέχεται περίπου 10.000 ιερείς να μισθοδοτούνται από την Εκκλησία και όχι από την Πολιτεία.

Οι εκπλήξεις του Κυριάκου

Η έκπληξη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ήταν η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να συμμετάσχει η ΝΔ στις διαδικασίες (επιτροπές) για την αναθεώρηση του Συντάγματος: «Δεν θα επιτρέψουμε συριζοποίηση του Συντάγματος» είπε και έδωσε εντολή να μετάσχουν οι βουλευτές στις επιτροπές, όπου θα αναπτύσσουν τις προτάσεις της ΝΔ. Ξεκαθάρισε όμως ότι η ΝΔ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συναινέσει σε μια εργαλειακή αναθεώρηση που θα κρατήσει τη χώρα δέσμια σε αναχρονιστικές δομές. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν δεν το κάνει, η ΝΔ δεν θα κάνει πίσω στις αρχές της…

Γιατί απουσίαζε ο Σαμαράς;

Η δεύτερη έκπληξη ήταν η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως οι συνεργάτες του έσπευσαν να δικαιολογήσουν αυτή την απουσία λέγοντας ότι πάσχει από… λουμπάγκο και ότι για τον λόγο αυτόν δεν θα πάει ούτε στο Ελσίνκι, στη σύνοδο του ΕΛΚ. Ορισμένοι όμως εξέλαβαν το λουμπάγκο ως δικαιολογία για να μην παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της ΚΟ επειδή είναι αντίθετος με τη συμμετοχή των βουλευτών της ΝΔ στις επιτροπές για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Αλλωστε ο πιο στενός του συνεργάτης Δ. Σταμάτης στην ομιλία του στην ΚΟ εξέφρασε την αντίθεσή του στη συμμετοχή γαλάζιων βουλευτών στις επιτροπές.

Τα γενέθλια του Αδωνη στην ΚΟ

Ισως πολλούς να ξένισε στην αρχή ότι ο δημοφιλέστερος βουλευτής στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ δεν ήταν άλλος από τον Αδ. Γεωργιάδη. Και ξέρετε γιατί; Επειδή είχε γενέθλια. Τώρα θα πείτε πού γνώριζαν οι βουλευτές της ΝΔ ότι ο Αδωνις έχει γενέθλια; Δεν ασχολούνται όλοι με τον μεγάλο… «ρουφιάνο» που λέγεται Facebook. Τους το έλεγε ο ίδιος ο Αδωνις: «Εχω γενέθλια σήμερα», και όπως ήταν φυσικό (και ανθρώπινο) άλλοι τον αγκάλιαζαν, ορισμένοι τον φιλούσαν σταυρωτά και όλοι του εύχονταν «χρόνια πολλά».

Ο Καραμανλής και τα… μαρούλια

Σε κάποια στιγμή ο Αδωνις εντοπίζει στην αίθουσα της Γερουσίας, όπου συνεδρίαζε η ΚΟ της ΝΔ, τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, που καθόταν ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και στον Κώστα Γκιουλέκα στα ορεινά της αιθούσης. Κατευθύνεται προς αυτόν και του λέει: «Ηρθα να σας χαιρετήσω, έχω και γενέθλια σήμερα». Ο κ. Καραμανλής, που έως εκείνη την ώρα φαινόταν προβληματισμένος (θα σας εξηγήσω πιο κάτω γιατί), του είπε ένα «χρόνια πολλά». Ο Αδωνις όμως δεν έφευγε, ήθελε κουβέντα. Και βρήκε τον τρόπο: «Βλέπω ότι έχετε αδυνατίσει» είπε στον πρώην πρωθυπουργό και αμέσως ο κ. Καραμανλής άλλαξε διάθεση. Να σημειώσω εδώ ότι πάλι τον έχουν βάλει σε πρόγραμμα διατροφής, με κύριο συστατικό της δίαιτάς του τα… μαρούλια.

Είναι κάποιοι πασόκοι…

Αλλά γιατί φαινόταν προβληματισμένος ο Κώστας Καραμανλής; Εμαθα ότι σφόδρα ενοχλήθηκε από κάποιος πασόκους (που βρίσκονται μάλιστα δίπλα στη Φώφη) για το… αντικαραμανλικό μένος που εμφάνισαν τελευταίως. Δηλαδή ακούστηκαν (και μάλιστα σε τηλεοπτικά πάνελ) συζητήσεις για παρατυπίες στα εξοπλιστικά προγράμματα στην περίοδο της πρωθυπουργίας του ή πόσο έπεσε έξω η οικονομία όταν ήταν πρωθυπουργός. Αυτά ήταν που ενόχλησαν τον πρώην πρωθυπουργό και τα έλεγε, όπως έμαθα, σε βουλευτές στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η ψήφος είναι… μαγκιά

Ολα δείχνουν ότι έχουμε εισέλθει πλήρως σε προεκλογική περίοδο και αυτό που απομένει είναι ο Αλέξης Τσίπρας να προσδιορίσει τον χρόνο των εκλογών. Η κυβέρνηση ήδη ετοιμάζεται για εκλογές πότε με εκλογικές ασκήσεις επί χάρτου, στήνοντας ταυτόχρονα τέσσερις κάλπες για τον Μάιο, άλλοτε με συσκέψεις για την αντιμετώπιση της… αποχής. Μαύρα τα μαντάτα με τα όσα δείχνουν οι (μυστικές και μη) δημοσκοπήσεις των κομμάτων για τους νέους ψηφοφόρους, δηλαδή τους 17άρηδες ή τους πιο μεγάλους σε ηλικία που πρώτη φορά ψηφίζουν. Κυριαρχεί σε όλους η πρόθεση της αποχής. Αυτό ακριβώς προβληματίζει την κυβέρνηση (αλλά όπως μαθαίνω και τα άλλα κομματικά επιτελεία) και ήδη ο αρμόδιος για τις εκλογές υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης αρχίζει σε λίγο την καμπάνια προς τους νέους ψηφοφόρους με σύνθημα «η ψήφος είναι μαγκιά». Θα είναι το πρώτο τηλεοπτικό προεκλογικό σποτάκι που θα δούμε στην τηλεόραση. Να σημειώσω τέλος ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κομματικά επιτελεία η αποχή ανάμεσα στους νέους (όπως έχει καταγραφεί από διάφορες δημοσκοπήσεις) ξεπερνά το 50%.

Εκεί που είσαι, ήμουν

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θυμήθηκε την εποχή της σκληρής 17ωρης διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς όταν είδε ότι όλα τα φώτα της δημοσιότητας στο σημερινό Eurogroup ήταν στραμμένα στον ιταλό ομόλογό του Τζιοβάνι Τρία. Σύμφωνα λοιπόν με ανταποκριτή της εφημερίδας «Financial Times», όταν ο κ. Τσακαλώτος είδε τον ιταλό υπουργό Οικονομικών περικυκλωμένο από κάμερες είπε με πικρό χιούμορ: «Τhat used to be me» («Κάποτε ήμουν εγώ στη θέση του»). Εδώ που τα λέμε ίσως να ήταν και η πρώτη φορά που οι τηλεοπτικές κάμερες στο Eurogroup ούτε καν ασχολήθηκαν με τον κ. Τσακαλώτο.