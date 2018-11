59ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Κλέφτες καταστημάτων» του Χιροκάζου Κόρε Εντα ανοίγει την Πέμπτη το βράδυ στο Ολύμπιον της πλ. Αριστοτέλους η 59η διοργάνωση του κινηματογραφικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η ταινία απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών και σύντομα θα διανεμηθεί και στις αίθουσες από την εταιρία One From the Heart.

Ποικίλο και εφέτος, το φεστιβάλ στο Διεθνές Διαγωνιστικό πρόγραμμά του έχει επιλέξει 15 ταινίες με «οδηγό» το θέμα της κλασικής τέχνης caritas romana το οποίο έχει εμπνεύσει και μια έκθεση, την «Caritas Romana: 15 Πράξεις Αφοσίωσης» με έργα 15 νέων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από τις ταινίες του Διαγωνιστικού.

Σε ότι αφορά τις μεγάλου μήκους ελληνικές ταινίες, 12 θα παιχθούν σε πρώτη προβολή, τρεις στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» και πέντε που έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρεμιέρα. Θα προβληθούν επίσης 10 ταινίες μικρού μήκους στο πλαίσιο αφιερώματος στον animator Ιορδάνη Ανανιάδη, 7 μικρού μήκους φιλμ νέων ελλήνων δημιουργών που επιμελήθηκε η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, καθώς και οι βραβευμένες 17 μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τέλος, το φεστιβάλ προτείνει στους θεατές να ανακαλύψουν εκ νέου το queer ελληνικό σινεμά με 38 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τις μέρες μας.

Η Εικονική Πραγματικότητα έχει δικό της διαγωνιστικό τμήμα (VR/Virtual Reality), εκτός συναγωνισμού ξεχωρίζει ο πρωτοποριακός κινηματογράφος που προτείνει (κυρίως) το τμήμα Ανοιχτούς Ορίζοντες, οι καλύτερες βαλκανικές ταινίες θα παιχθούν στις Ματιές στα Βαλκάνια και τα μεταμεσονύχτια ραντεβού καλύπτουν στη ζώνη «’Round Midnight» .

Σε ότι αφορά τους επισκέπτες δημιουργούς το φεστιβάλ θα υποδεχτεί τον Ισπανό Χάιμε Ροσάλες, την ολλανδή Νάνουκ Λέοπολντ και τους χιλιανούς εικαστικούς και κινηματογραφιστές Κριστομπάλ Λεόν και Χοακίν Κοσίνια, που έρχονται στο φεστιβάλ με φόρα από το Γκούγκενχαϊμ και τη Μπιενάλε Βενετίας.

Το παρόν θα δώσουν επίσης ο Ρομάν Γαβράς αλλά και ο Λάζλο Νέμες, ο σκηνοθέτης του σπουδαίου «Γιού του Σαούλ», ο οποίος θα παρουσιάσει την τελευταία ταινία του «Sunrise».

«Η επιτυχία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι η εξωστρέφεια, η σχέση με το διεθνές και ελληνικό κοινό του και οι δεσμοί με την ίδια την πόλη» σημειώνει στον κατάλογο του φεστιβάλ η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Μυρσίνη Ζορμπά. «Οι φίλοι του κινηματογράφου περιμένουμε αφιερώματα και ταινίες συναρπαστικές, ανατρεπτικές, που μας δείχνουν τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Περιμένουμε από τους έλληνες σεναριογράφους και σκηνοθέτες να μας αποκαλύψουν με τόλμη την ελληνική πραγματικότητα. Περιμένουμε από τη διεύθυνση, τους διοργανωτές και τις επιτροπές του Φεστιβάλ να κάνουν καλές επιλογές, με πνεύμα ανεξάρτητο, ανοιχτό στους καιρούς, την καινοτομία και τους νέους. Ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που προκύπτει μέσα από δημιουργικές συνεργασίες, μια βιομηχανία με παγκόσμια εμβέλεια. Εύχομαι φέτος να υπάρξουν πολλές συνέργειες από τις οποίες θα προκύψει το σινεμά του αύριο.»

Εκτός από το Ολύμπιον και την αίθουσα Παύλος Ζάννας στον ίδιο χώρο, το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στις αίθουσες του Λιμανιού -Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές-, καθώς και στο Δημοτικό Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» στο Δήμο Παύλου Μελά και στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών, σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης – Συκεών.

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί ι την Κυριακή 11 Νοεμβρίου με την προβολή της ταινίας «Girl» του 27χρονου Βέλγου Λουκάς Ντοντ (βραβεία σκηνοθεσίας, ερμηνείας, Queer Palm, Fipresci στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ Καννών).