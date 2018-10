Σεισμός 6,5 βαθμών στη Ζάκυνθο : Ρωγμή στο Λιμάνι και πτώση βράχων – Καταγραφή των πρώτων ζημιών

Πολλά προβλήματα στο νησί της Ζακύνθου έχει προκαλέσει ο μεγάλος σεισμός 6,5 Ρίχτερ που ταρακούνησε σχεδόν όλη την Ελλάδα τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου πρόκειται για δόνηση 6,5 Ρίχτερ. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα και είχε μεγάλη διάρκεια. Εκτός από την Αθήνα η σεισμική δόνηση σήκωσε στο πόδι όλη την Δυτική Πελοπόννησο, την Πάτρα, καθώς και την Καλαμάτα.

Όπως αναφέρουν οι τοπικές Αρχές μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς.

Σεισμός Ζάκυνθος : Κλειστά τα σχολεία και οι υπηρεσίες την Παρασκευή

Λέκκας : Πρόκειται για τον κύριο σεισμό – Θα ακολουθήσει έντονη μετασεισμική δραστηριότητα

Σεισμός Ζάκυνθος : Σοβαρές ζημιές στον Πύργο του καστρομοναστηριού στα Στροφάδια

Σεισμός Ζάκυνθος : Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό στο Ιόνιο

Καθησυχαστικός ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου : Δεν υπάρχει πρόβλημα στις υποδομές

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, Νίκο Τσίπηρα, «δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών έως αυτή τη στιγμή». Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, σημείωσε ωστόσο πως «έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές σε κτίρια και σπίτια, κυρίως στη περιοχή του Λαγανά και του Αγίου Σωστή, που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο».

Το νησί βυθίστηκε στο σκοτάδι για περισσότερες από 2 ώρες, λόγω προβλήματος στο δίκτυο της ΔΕΗ, ωστόσο η βλάβη ήδη έχει αποκατασταθεί.

Όσον αφορά τα τις υλικές ζημιές, έχει καταγραφεί κατολίσθηση βράχων στην περιοχή Κρυονερίου, χωρίς προβλήματα ή ατυχήματα

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα imerazante.gr, ρωγμή έχει σημειωθεί και στον τραπεζοειδή προβλήτα στο λιμάνι της πόλης.

Το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι η πρώτη φορά που παθαίνει καθίζηση, αφού σύμφωνα με την ιστοσελίδααποτελεί φαινόμενο κακοτεχνίας από την εποχή της δημιουργίας του…

Την κατάσταση που επικράτησε στη Ζάκυνθο μετά τις σεισμικές δονήσεις αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο το βίντεο του zantenewstime.gr.

Ενώ τα πρώτα βίντεο έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν στα Social Media.

A 6.9 magnitude earthquake took place in Greece today. The epicenter of the quake was reported to be in the Iyon Sea, 250 km west to Athens.

Users shared footage on social media of the quake, that happened in a depth of 16.6 km. pic.twitter.com/p4VrGUXT9y

— EHA News (@eha_news) October 25, 2018