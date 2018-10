Ο Τσίπρας αναλαμβάνει τα μυστικά κονδύλια

Από τη Δευτέρα που ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας (φωτογραφία) αναλαμβάνει και επισήμως το υπουργείο Εξωτερικών (μετά την ορκωμοσία του στο Προεδρικό Μέγαρο και την παραλαβή του υπουργείου από τον κ. Κοτζιά) , θα διαχειρίζεται και τα μυστικά κονδύλια του υπουργείου. Θα είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει προς έλεγχο στη Βουλή (εντός σφραγισμένου φακέλου) τα κονδύλια που αποφάσισε να χορηγήσει (για την προώθηση των εθνικών θεμάτων, όπως συνήθως αναφέρεται) έως και πάνω από 25.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι εάν ο κ. Τσίπρας ακολουθήσει το παράδειγμα του Νίκου Κοτζιά όσον αφορά τους αποδέκτες των μυστικών κονδυλίων του υπουργείου του. Υπενθυμίζω ότι ο Πάνος Καμμένος ενώπιον του Πρωθυπουργού, σε αυτή την εκρηκτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχε κατηγορήσει ευθέως τον κ. Κοτζιά για κακοδιαχείριση των μυστικών κονδυλίων.

Τα νέα φέιγ βολάν

Πάντως, για να ξέρετε, αυτά τα μυστικά κονδύλια τείνουν να γίνουν φέιγ βολάν. Στη Βουλή, για παράδειγμα, προσπαθούν να ανακαλύψουν το βαθύ λαρύγγι που «κάρφωσε» μερικά από τα μυστικά κονδύλια που δόθηκαν σε βαλκανικές πηγές. Γνωρίζουν πολύ καλά ποιος είναι, αλλά δεν έχουν αποδείξεις και τούτο γιατί ελάχιστοι είναι οι γνώστες των μυστικών κονδυλίων όταν φθάνουν προς έλεγχο στη Βουλή. Δηλαδή ο Πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της Βουλής.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού

Επειδή τώρα που ανέλαβε και το υπουργείο Εξωτερικών ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκαναν πάλι την εμφάνισή τους αναφορές (που προέρχονται κυρίως από την αντιπολίτευση) για τον 36χρονο διπλωματικό του σύμβουλο Βαγγέλη Καλπαδάκη και τη σχέση που έχει με διπλωμάτη η οποία υπηρετεί στην τουρκική πρεσβεία, μου λένε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο κ. Καλπαδάκης ήταν αυτός που προσπάθησε περισσότερο από όλους για την απελευθέρωση των δύο ελλήνων στρατιωτικών από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Τουρκίας και αυτός που έκλεισε την επίσκεψη Τσίπρα στις 7 Δεκεμβρίου στη Μόσχα. Το θέμα όμως για πολλούς στην αντιπολίτευση δεν είναι τόσο η σχέση του κ. Καλπαδάκη, όσο η θέση στην οποία αυτός υπηρετεί.

The next prime minister of Greece

Εκεί στην Κρήτη και στα Χανιά (να θυμίσω εκλογική περιφέρεια των Ντόρας Μπακογιάννη, Παύλου Πολάκη και Γιώργου Σταθάκη) τα γκαρσόνια είναι αυτά που χρίζουν από τώρα τους μελλοντικούς… πρωθυπουργούς. Θέλετε ένα παράδειγμα; Πήγε σχεδόν ολόκληρη η οικογένεια Μητσοτάκη σε γνωστή ψαροταβέρνα των Χανίων, μετά την εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ηταν εκεί (αλλά μόλις για 20 λεπτά) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ντόρα (μετά του συζύγου Ισίδωρου), η Κατερίνα Μητσοτάκη, ο αγαπημένος καθηγητής του προέδρου της ΝΔ Κ. Συνολάκης. Ελα όμως που στην ταβέρνα υπήρχαν και πολλοί τουρίστες που ξαφνιάστηκαν βλέποντας τους φωτογράφους να φωτογραφίζουν τον Μητσοτάκη: «Who is he?» ρώτησε με ενδιαφέρον το γκαρσόνι μια τουρίστρια, για να εισπράξει την απάντηση: «…the man next to you is the next prime minister of Greece». Τώρα να σας πω ότι το κινητό της τουρίστριας πήρε φωτιά από τις φωτογραφίες που του έβγαζε δεν θα είναι ψέμα.

Ο Ευκλείδης και τα μάρμαρα του Μεγάρου Μουσικής

Ευχάριστο και ανώδυνο διάλειμμα για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο η παρουσία του στη συνέντευξη Τύπου του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Νίκου Κοτζιά από τον θώκο του υπουργού Εξωτερικών. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση του μισού της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του ΚΠΙΣΝ που άρχισε μετά την παράδοση του εντυπωσιακού έργου από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ελληνικό Δημόσιο τον Φεβρουάριο του 2017 και ο Ευκλείδης παρευρέθη με την ιδιότητα του επικεφαλής του εποπτεύοντος υπουργείου του ιδρύματος.

Ο χαιρετισμός που απηύθυνε δεν είχε ειδήσεις, διέθετε όμως νοσταλγική αλλά και προεκλογική εσάνς. Αναφέρθηκε στα φοιτητικά του χρόνια στο Λονδίνο και στις επισκέψεις του στο Southbank, επισήμανε την έλλειψη ενός τέτοιου κέντρου μέχρι πρότινος στην Ελλάδα, είπε ότι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παλαιότερα ήταν ένας μάλλον αφιλόξενος χώρος «με μάρμαρα» ενώ τώρα – επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή – είναι γεμάτο νέους ανθρώπους και αναφέρθηκε στη διαφορά που – κατά τη γνώμη του πάντα – παρουσιάζει ο δημόσιος τομέας σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Ποια είναι αυτή; Τώρα, είπε ο υπουργός, ο δημόσιος τομέας είναι μέρος της λύσης ενώ οι άλλοι – ξέρετε, οι προηγούμενοι – τον χρησιμοποιούσαν ως χωράφι για τα δικά τους ζητήματα…