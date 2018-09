Οι τρεις εξεταστικές της ΝΔ

Μαθαίνω ότι η ΝΔ συγκεντρώνει στοιχεία για τη διαχείριση των κονδυλίων για τους πρόσφυγες με σκοπό να ζητήσει, εάν κριθεί, τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Οχι όμως τώρα, όταν γίνει κυβέρνηση. Ηδη ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης (φωτογραφία) προειδοποίησε on camera: «Η αλήθεια για τη διασπάθιση των χρημάτων και τις αδιαφανείς διαδικασίες για τους πρόσφυγες θα έρθει στο φως» είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα θα αποκτήσει μια αξιόπιστη μεταναστευτική πολιτική και ότι τα σύνορα θα φυλάσσονται αποτελεσματικά, οι διαδικασίες για τη χορήγηση ασύλου θα προχωρούν γρήγορα και όσοι δεν δικαιούνται προστασία θα επιστρέφουν αμέσως στις χώρες προέλευσής τους. Για την ιστορία, αναφέρω ότι αυτή θα είναι η τρίτη εξεταστική επιτροπή που προτίθεται να συστήσει ο κ. Μητσοτάκης όταν και όποτε γίνει κυβέρνηση. Η πρώτη έχει να κάνει με την περίοδο του Γιάνη Βαρουφάκη, η δεύτερη με τα βλήματα που επρόκειτο να πουλήσουν στη Σαουδική Αραβία και η τρίτη (εάν απαιτηθεί) με τα κονδύλια ύψους 1,6 δισ. ευρώ των προσφύγων.

Ο διατλαντικός έρωτας του Τσίπρα

Δεν ξέρω εάν το έχετε προσέξει, αλλά το τελευταίο διάστημα υπήρξαν στον γερμανικό Τύπο δημοσιεύματα όπου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αποθεώνει (με άρθρο του στη «Welt») την Ανγκελα Μέρκελ γράφοντας ότι η καγκελάριος απέδειξε πόσο σημαντική είναι η υπεύθυνη ηγεσία, καθώς και άλλα (στην «Handelsblatt») που αποκαλύπτουν έναν… «διατλαντικό έρωτα» ανάμεσα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον. Και βέβαια ο αρθρογράφος δεν εννοεί την επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού και της συντρόφου του Περιστέρας (Μπέτυς) Μπαζιάνα στη Νέα Υόρκη (για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ), αλλά την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα, με τη δημιουργία μιας νέας βάσης στα νότια της Κρήτης.

Η «Handelsblatt» υπενθυμίζει το… αριστερό παρελθόν του κ. Τσίπρα, «τότε που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξιφουλκούσε κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού», αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται (σύμφωνα με τον αμερικανό υπουργό Αμυνας Τζέιμς Μάτις) «στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών». Βεβαίως αυτός ο εναγκαλισμός του κ. Τσίπρα με τους Αμερικανούς έχει θορυβήσει τους σκληρούς του ΣΥΡΙΖΑ (βλέπε ομάδα των «53+» και κυρίως τον Νίκο Φίλη) που αρκετές φορές έχουν καυτηριάσει αυτόν τον… διατλαντικό έρωτα του κ. Τσίπρα. Να σημειώσω εδώ ότι ο αμερικανός πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει τα καλύτερα λόγια για τον κ. Τσίπρα.

Οταν ο Μητσοτάκης κερδίζει δημοσκοπικά τον Τσίπρα

Πάντοτε υπήρχε μια καχυποψία απέναντι στα κομματικά non papers που είχαν στόχο είτε να ωραιοποιήσουν την κυβερνητική πολιτική, είτε να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, είτε να αγιοποιήσουν τον Αλέξη Τσίπρα ή να εκτοξεύσουν (τις περισσότερες φορές) υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε πολιτικούς αντιπάλους (και στη… Μαρέβα). Εκείνο που πρόσεξα είναι ότι τα κυβερνητικά non papers εκδίδονται κυρίως όταν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες. Τι συμβαίνει όμως με τα γαλάζια non papers; Πότε αυτά εκδίδονται και σε ποιους αναφέρονται;

Στη ΝΔ τα non papers εκδίδονται κυρίως για την τόνωση του ηθικού των βουλευτών του κόμματος. Αυτός είναι και ο λόγος που απευθύνονται αποκλειστικά σε βουλευτές (και όχι όπως τα κυβερνητικά σε φιλοκυβερνητικά έντυπα και sites) με στόχο τη δημοσκοπική… ψαλίδα. Το τελευταίο διάστημα εμφανίστηκαν (σε φιλοκυβερνητικά έντυπα) δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν να κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στα δύο κόμματα, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στην ηγεσία της ΝΔ. Ετσι εξέδωσε (με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου) non paper για την αποτίμηση των δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ. Ιδού λοιπόν μερικά αποσπάσματα, όπου, όπως αναφέρεται, εμφανίζεται «η απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα»:

Οι γαλάζιοι βουλευτές δεν πρέπει (σύμφωνα με το non paper) να ανησυχούν από την παρατηρούμενη κάμψη του προβαδίσματος στην πρόθεση ψήφου, καθώς εκτιμούν ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο ανώτατο εκλογικό του όριο» και εξακολουθεί να απέχει με διψήφια διαφορά από τη σταθερά προπορευόμενη ΝΔ. Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη στέκονται ιδιαίτερα στη σύγκριση της παρουσίας των δύο αρχηγών στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ερώτημα «Ποιος σας έκανε την καλύτερη εντύπωση στη ΔΕΘ;», η εταιρεία Metron Analysis βρήκε τον κ. Μητσοτάκη στο 34% και τον κ. Τσίπρα στο 16%. Ενώ στην έρευνα της MRB οι θετικές κρίσεις για τον πρόεδρο της ΝΔ ήταν στο 35% έναντι 22% για τον βασικό του αντίπαλο. Η ψαλίδα μάλιστα ανοίγει περισσότερο (32% έναντι 13%) στην κρίσιμη κατηγορία των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντρώοι».

Στο κλασικό ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο αρχηγός της ΝΔ δεν είναι μόνο 10 μονάδες μπροστά από τον κ. Τσίπρα (34% έναντι 24%), αλλά (κατά την Pulse) ξεπέρασε την αυθόρμητη απάντηση «κανένας», κάτι που παρατηρείται για πρώτη φορά, τουλάχιστον από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Ετσι ο κ. Μητσοτάκης, όπως λέει, δεν έχει να φοβηθεί… κανέναν. Αυτά αναφέρει το γαλάζιο non paper και σας το μετέφερα ως όφειλα και αμαρτίαν ουκ έχω.

