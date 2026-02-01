Σχέδιο-ανάσα για εκατομμύρια οφειλέτες με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε αυτοί αφορούν φυσικά πρόσωπα είτε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, επεξεργάζεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μάλιστα, στόχος είναι, μόλις καταλήξουν υπουργείο και ΑΑΔΕ στις τελικές αποφάσεις, να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή ένα Point System συνέπειας που θα οδηγεί σε αποδέσμευση των λογαριασμών υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Από μηδενική βάση

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», μετά από περίπου 7 χρόνια, από το 2019 δηλαδή, όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος 4611/2019, ο οποίος περιλαμβάνει στο άρθρο 130 ένα σύστημα προοδευτικής αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών για τους οφειλέτες του Δημοσίου εναντίον των οποίων έχει ληφθεί το μέτρο της κατάσχεσης ή της δέσμευσης των λογαριασμών, αναμένεται να ξαναγραφτεί το εν λόγω άρθρο από μηδενική βάση, καθώς μέχρι σήμερα δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή λόγω διάφορων θεμάτων και προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζονται από τα τέλη του 2025 ένα σχέδιο το οποίο θα αφορά την ταχύτερη και ευκολότερη αποδέσμευση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών με στόχο να ενισχυθεί η ρευστότητα επαγγελματιών, μικρών αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων.

Αξιολόγηση

Με το Point System συνέπειας που εξετάζεται να εφαρμοστεί θα γίνεται μια αξιολόγηση δεδομένων της φορολογικής συμπεριφοράς των φυσικών και νομικών προσώπων, όχι μόνο την περίοδο που προέκυψαν τα χρέη, αλλά συνολικά, και θα προχωρούν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ στην αποδέσμευση του λογαριασμού και θα αίρονται οι κατασχέσεις από τη στιγμή που ο οφειλέτης θα καταβάλλει ένα ποσό της οφειλής, το οποίο αναμένεται να κυμαίνεται από 30% έως 50% αυτής.

Η προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών είναι το ποσοστό να κλειδώσει στο 30%, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την αξιολόγηση όλων των δεδομένων που έχει στην κατοχή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο στόχος είναι να υπάρχει ένα σύστημα συνέπειας με τη λογική και τη μορφή του Point System, όπου κατόπιν αξιολόγησης κάποιων φορολογικών δεδομένων της φορολογικής συμπεριφοράς θα μπορεί να αποδεσμεύεται ο λογαριασμός και να γίνεται άρση της κατάσχεσης, καταβάλλοντας ένα ποσοστό επί της οφειλής. Αν εφαρμοζόταν ο νόμος του 2019, η διαδικασία θα ήταν πολύ πιο πολύπλοκη και δεν θα είχε τα ίδια αποτελέσματα, όπως λένε αρμοδίως στο «Βήμα της Κυριακής».

Φοροδιαφυγή

Ουσιαστικά στο υπουργείο Οικονομικών επιθυμούν μέσω αυτού του νέου συστήματος συνέπειας που σχεδιάζουν να δώσουν τη δυνατότητα σε οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να κάνουν μία νέα αρχή – να τους δώσουν μία νέα ευκαιρία με συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις. Επίσης, εκτιμούν ότι αυτή η απόφαση θα συμβάλει στο να μπει φρένο στη φοροδιαφυγή που γίνεται λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και επαγγελματίες και επιχειρήσεις αναζητούν μέσω παράλληλων συστημάτων πληρωμών – εκτός Ελλάδας – να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, χωρίς να μπορεί το κράτος να καταγράφει ή να ελέγχει μέσω του επίσημου τραπεζικού συστήματος τη συναλλαγή.

Ακόμη, εκτιμάται ότι και μόνο το γεγονός ότι κάποιοι θα επιλέξουν για την αποδέσμευση του λογαριασμού τους να καταβάλουν το 30% ή το 50% της συνολικής οφειλής θα οδηγήσει το κράτος να εισπράξει άμεσα ένα σημαντικό μέρος των ληξιπρόθεσμων χρεών και παράλληλα οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να τονώσουν τη ρευστότητά τους χωρίς άλλα εμπόδια.

Οπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών προς «Το Βήμα», οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή και θα έχουν ολοκληρωμένη μορφή και σε καμία περίπτωση δεν θα πρόκειται για αποσπασματικά μέτρα.

Το παράθυρο

Ειδικά για τις περιπτώσεις που κάποιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς χρησιμοποιούν τρόπους πληρωμής εκτός του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, στο υπουργείο Οικονομικών θέλουν με τη νέα διαδικασία αποδέσμευσης να κλείσουν και αυτό το παράθυρο, όπου κάποιοι βρίσκουν διέξοδο σε παράλληλα συστήματα πληρωμών στα οποία δεν διασφαλίζεται πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εισπράξεων. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μέσω αυτών των συστημάτων οι συναλλαγές γίνονται με «μαύρα» χρήματα και η φοροδιαφυγή δίνει και παίρνει με τεράστιες απώλειες εσόδων για το κράτος.

Αξίζει να τονιστεί ότι όποιος επιλέξει να πληρώσει το 30% ή το 50% της οφειλής θα πρέπει να αποπληρώσει το υπόλοιπο χρέος σε δόσεις, δηλαδή δεν διαγράφεται. Αν κάποιος δεν είναι συνεπής προς τους όρους της ρύθμισης, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τεθεί ο λογαριασμός και πάλι σε καθεστώς δέσμευσης.

Τι ισχύει

Η διάταξη του νόμου του 2019 που αναμένεται να αλλάξει άρδην το επόμενο διάστημα προβλέπει ότι το ποσό της άρσης της κατάσχεσης ή της δέσμευσης του λογαριασμού θα υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στον νόμο, ως γινόμενο του ποσού δόσης επί έναν συντελεστή, ο οποίος κυμαίνεται από 3 έως 4,5. Με το νέο σύστημα που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, κάποιος που θα πληρώσει το ένα τρίτο της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής θα έχει πρόσβαση στο σύνολο των χρημάτων που βρίσκονται στον λογαριασμό ο οποίος έχει δεσμευθεί από το κράτος.

Με βάση τα ισχύοντα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπορεί να προχωρήσει σε δέσμευση ή κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών όταν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές προς το Δημόσιο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μετά τα νόμιμα στάδια ειδοποίησης.

Συγκεκριμένα, η Εφορία μπορεί να προχωρήσει σε δέσμευση λογαριασμού για χρέη άνω των 500 ευρώ και αν αυτό παραμένει ανείσπρακτο για πάνω από 90 ημέρες παρά τις ειδοποιήσεις για τακτοποίηση.

Τα ακατάσχετα

Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα ακατάσχετα ποσά και εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα τα 1.250 ευρώ μηνιαίως για έναν ατομικό λογαριασμό, υπό προϋποθέσεις γνωστοποίησης, ή τα 1.000 ευρώ για μισθούς και συντάξεις.

Σήμερα, για να γίνει αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει κάποιος είτε να εξοφλήσει πλήρως τη ληξιπρόθεσμη οφειλή ή να ρυθμίσει το χρέος σε δόσεις και, εφόσον τις πληρώνει, να γίνει υπό προϋποθέσεις μερική άρση.