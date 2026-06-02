Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, η ανάγκη για πιο έξυπνες, πιο όµορφες και πιο βιώσιµες λύσεις στον σχεδιασµό χώρων γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Η έλλειψη νερού, οι ακραίες κλιµατικές συνθήκες και η εξάντληση των φυσικών πόρων αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο η αρχιτεκτονική σκέφτεται το πράσινο. Ακριβώς σε αυτό το σηµείο εµφανίζεται η Spacegreen: όχι για να αντικαταστήσει τη φύση, αλλά για να δώσει µια καθαρή, ρεαλιστική και αισθητικά ανώτερη απάντηση εκεί όπου η φύση δεν µπορεί πραγµατικά να ζήσει. Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς φυσικό φως, σε εµπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, γραφεία, αεροδρόµια, πλοία ή χώρους υψηλής χρήσης, το φυσικό φυτό συχνά µετατρέπεται σε εύθραυστο σκηνικό: χρειάζεται νερό, συνεχή φροντίδα, αντικαταστάσεις και συχνά χηµικές επεµβάσεις για να διατηρήσει την εικόνα του.

Η λύση της Spacegreen προσφέρει σταθερή αισθητική απόδοση, µεγάλη διάρκεια ζωής και µηδενική κατανάλωση νερού για πότισµα, µε απαράµιλλη ποιότητα και αληθοφάνεια τεχνητών φυτών. Σε µεγάλη κλίµακα, τα έργα της Spacegreen εξοικονοµούν ήδη υπέρογκα κυβικά νερού ετησίως, µετατρέποντας το «zero watering» από ιδέα σε πραγµατικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

Reduce. Reuse. Recycle.Upcycle. Water Saving.

Πέντε λέξεις, µία στάση. Λιγότερη κατανάλωση νερού και φυσικών πόρων. Λιγότερες αντικαταστάσεις φυτών που δεν αντέχουν στο περιβάλλον όπου τοποθετήθηκαν. Modular εφαρµογές που µπορούν να µετακινηθούν, να ανασυντεθούν και να ζήσουν ξανά σε νέο χώρο. Υλικά και διαδικασίες που εξελίσσονται µε στόχο µεγαλύτερη βιωσιµότητα. Παλιά ξύλα, βάσεις και στοιχεία που µπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή µέσα από custom κατασκευές. Και πάνω από όλα, δραστική µείωση της ανάγκης για πότισµα.

Στον κόσµο του artificial greenery, η Spacegreen κινείται στο ανώτερο επίπεδο: σχεδιάζει και διανέµει χιλιάδες είδη από super premium τεχνητά φυτά, λουλούδια, δέντρα, κάθετους και κρεµαστούς κήπους και custom green installations, που δεν λειτουργούν ως υποκατάστατο της φύσης, αλλά ως αρχιτεκτονικό υλικό. Ως ατµόσφαιρα. Ως βιοφιλική εµπειρία σχεδιασµένη µε ακρίβεια.

Εχοντας συνεργασίες µε µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, αρχιτεκτονικά γραφεία, ξενοδοχειακά brands και premium επαγγελµατικούς χώρους, η Spacegreen λειτουργεί ταυτόχρονα ως προµηθευτής υψηλής εξειδίκευσης και ως ολοκληρωµένο green design house, αναλαµβάνοντας 360° υπηρεσίες: concept development, συµβουλευτική, custom κατασκευές, τοποθέτηση, aftercare και maintenance.

Η εταιρεία είναι βαθιά ευαισθητοποιηµένη απέναντι στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα του σύγχρονου design. Η οµάδα της δεν λειτουργεί µε τη λογική του «βάζουµε πράσινο για να δείχνει ωραίο», αλλά µε τη νοοτροπία µιας νέας green intelligence, βάσει της οποίας σχεδιαστές, τεχνικοί και project specialists διαβάζουν τον χώρο, τους πόρους, τη χρήση και τη διάρκεια πριν προτείνουν λύση. Με τεχνική ακρίβεια, δηµιουργική ένταση και την τόλµη να αµφισβητεί ό,τι η αγορά θεωρεί δεδοµένο. Για τη Spacegreen, η καινοτοµία δεν είναι τάση. Είναι στρατηγική κατεύθυνση. Αυτό είναι το «The Spacegreen Way»: ομορφιά χωρίς σπατάλη, premium design χωρίς ψεύτικη οικολογική ρητορική και greenwashing. Πράσινο εκεί όπου πριν υπήρχε κενό.

Στο website της Spacegreen και στο σχεδόν κρυφό, µαγικό garden showroom, µπορεί κανείς να δει τι συµβαίνει όταν το πράσινο σταµατά να είναι διακόσµηση και γίνεται εµπειρία, αποδεικνύοντας ότι αληθινό δεν είναι µόνο αυτό που ζει, αλλά και αυτό που αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο ζούµε.