Στο ζήτημα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, επανέρχονται οι ΗΠΑ καλώντας ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση «να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επιστρέψει στη φυλακή».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «στις 25 Μαΐου ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση ζητώντας την ακύρωση της υπό όρων αποφυλάκισης του, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή».

Την ίδια ώρα, μέσω της επίσημης ανακοίνωσης, οι ΗΠΑ εκφράζουν, τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά να προχωρήσει στην αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου «του ηγετικού στελέχους και εγκεφάλου της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης “17 Νοέμβρη”».

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στη σκληρή πολυετή δράση της οργάνωσης, επισημαίνοντας ότι «η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς: τον Ρίτσαρντ Γουέλς, τον πλοίαρχο Τζορτζ Τσάντες, τον πλοίαρχο Γουίλιαμ Νορντίν και τον λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η οργάνωση δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Ελληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και τον γαμπρό του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Αναφερόμενο στον ίδιο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει πως «καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, καθώς και σε επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για τον ρόλο του στην οργάνωση και την εκτέλεση αυτών των στυγερών δολοφονιών». Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζεται, «δεν έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια».

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «οι οικογένειες των Ρίτσαρντ Γουέλς, Τζορτζ Τσάντες, Γουίλιαμ Νορντίν και Ρόναλντ Στιούαρτ κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι άνθρωποί τους έκαναν την ύψιστη θυσία υπηρετώντας το έθνος μας και αξίζουν δικαιοσύνη».

Όπως καταλήγει το αμερικανικό ΥΠΕΞ, «η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ή να δικαιολογείται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους τους ώστε όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις να αντιμετωπίζουν το σύνολο των συνεπειών των πράξεών τους».