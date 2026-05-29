Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με έκθεση άνοιξε σήμερα (29/5) η αυλαία των πανελλήνιων εξετάσεων για τα ΓΕΛ.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα θέματα που έπεσαν στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

Το πρώτο κείμενο ήταν ελαφρώς συντομευμένο και διασκευασμένο κείμενο της Μαργαρίτας Βεργολιά για την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς και ζητούσαν από τους υποψήφιους τους λόγους στους οποίους οφείλεται η υπογεννητικότητα.

Το δεύτερο κείμενο ήταν απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γερατειά» της «Πρακτικής φιλοσοφίας» του Ευάγγελου Παπανούτσου.

Η εκτίμηση των θεμάτων της έκθεσης

Θέμα Α1: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς χρειάζεται να αφαιρέσουν τα επουσιώδη και να κρατήσουν τα ουσιώδη, γιατί το κείμενο είναι πολύ περιεκτικό.

Θέμα Β1 :Αναμενόμενη άσκηση.

Β2: Αρκετά αναμενόμενη.

Β3: Αρκετά αναμενόμενη.

Γ1: Μπορεί να αναπτυχθεί από τους μαθητές. Επίσης, οι κειμενικοί δείκτες είναι σαφείς, παρόλο που πρόκειται για ποίημα του Εμπειρίκου.

Δ1: Τo Θέμα Δ μάλλον δεν θα δυσκολέψει τους μαθητές, καθώς μπορούν να αντλήσουν ιδέες και από τα Κείμενα Αναφοράς, αλλά και από τις εμπειρίες της καθημερινότητάς τους.

Οι προτεινόμενες απαντήσεις

Α1.

Τα αίτια της υπογεννητικότητας είναι συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Κείμενο 1. Ειδικότερα, αίτια αποτελούν τα οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο, η υπογεννητικότητα οφείλεται και στον εκφυλισμό των σχέσεων, με θεμελιώδη μεταβολή προτύπων και ιδεών στην ψηφιακή εποχή, στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, στην γεωπολιτική αβεβαιότητα , στην τεχνητή νοημοσύνη που μεταβάλλει τις κοινωνίες , αλλά και στα κινητά τηλέφωνα, επειδή έχουν μεταβάλει τον τρόπο επικοινωνίας των νέων, καθώς οι επικοινωνιακές ιστοσελίδες προβάλλουν ωραιοποιημένα πρότυπα. Επομένως, αναπτύσσονται υπερβολικές προσδοκίες που διευρύνουν την αποξένωση.

Β1.

1β

2β

3α

4α

5α

Πανελλαδικές: Οι κανόνες και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός «μαραθώνιος» των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η εξέταση αρχίζει κανονικά στις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους να προσέρχονται στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 08:00, ενώ η διάρκεια της δοκιμασίας ήταν τρεις ώρες με κοινή ύλη και θέματα για όλους.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κάνουν πρεμιέρα με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Για τους αποφοίτους των ΓΕΛ, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων, είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, το δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, γόμα, ξύστρα, γεωμετρικά όργανα όπου αυτά απαιτούνται, ένα μικρό μπουκάλι με νερό ή χυμό, καθώς και απλό ρολόι χειρός, καθώς απαγορεύονται ρητά τα smartwatches. Αντίθετα, η είσοδος στις αίθουσες με βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, βοηθήματα οποιουδήποτε είδους ή κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται αυστηρά.

Παίρνουν σειρά τα ΕΠΑΛ

Σειρά παίρνουν αύριο Σάββατο 30/5 τα ΕΠΑΛ, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά. Η ώρα προσέλευσης είναι έως τις 8:00, με την εξέταση να ξεκινά αυστηρά στις 8:30 και τις εξετάσεις να διαρκούν έως και τρεις ώρες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνει τέλη Ιουνίου και στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026. Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 δρομολογείται στα τέλη Ιουλίου.