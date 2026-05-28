5 το πρωί: Η επικοινωνιακή ομάδα του Τσίπρα – Νέες διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Κρίσταλ Πάλας το Conference
Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη απήγγειλε το γραφείο της Ελληνικής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Άνθρωποι πάντως που γνωρίζουν καλά την πορεία των ερευνών σε Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα εκτιμούν ότι οι υποθέσεις των τελευταίων ημερών είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου...
Νεκροί σε Γαλλία και Βρετανία από την ακραία ζέστη
- Αυξάνονται τα θύματα: Τραγικός είναι ο απολογισμός από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, με τουλάχιστον 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτηξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν και δύο θάνατοι από θερμοπληξία, με ακόμη δέκα πολίτες να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
- Καμπανάκι από ΟΗΕ: Ως μια «σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Ο επικεφαλής του Οργανισμού για το Κλίμα, Σάιμον Στιλ, υπογράμμισε ότι η επιστήμη σαφώς συνδέει αυτά τα ακραία φαινόμενα με την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΗΕ απευθύνει επείγουσα έκκληση για άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
- Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα: Σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως ο καύσωνας της ΒΔ Ευρώπης σταδιακά υποχωρεί, με τις θερμές μάζες του να μην επηρεάζουν την Ελλάδα καθώς η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας». Όπως τόνισε, τα 30αρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα επανέλθουν, κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.
Η επικοινωνιακή ομάδα του Αλέξη Τσίπρα και τα «πυρά»
- Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι Τύπου: Ανακοινώθηκε το επιτελείο που θα αναλάβει το επικοινωνιακό σκέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έπειτα από την παρουσίαση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το βράδυ της Τρίτης (26/5) στο Θησείο. Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναλαμβάνει η Θεώνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου ορίζονται οι: Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.
- Τα καρφιά Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη: «Υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αριστερά αλλά και ένας κοινός τόπος: να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση», σημείωσε ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας σκωπτικά το όνομα «Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ.Πολάκη». Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε εκδήλωση του ΠαΣοΚ για την αυτοδιοίκηση είπε ότι «η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες».
- Περνάει δεύτερος ο Τσίπρας; Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 27,5%, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 11,4%, τέταρτο το ΠαΣοΚ με 8,6%, ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,2%.
Δίωξη στους συλληφθέντες για την απάτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Βαρύ κατηγορητήριο: Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 3 εκατ. ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήδη «πάγωσαν» οι λογαριασμοί 18 εμπλεκομένων.
- Πώς δρούσαν: Δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, οι οποίοι, σε συνεργασία με ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), εντόπιζαν «ορφανά» αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες αχυρανθρώπους για να εισπράττουν παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Η επέκταση των ερευνών: Η υπόθεση λαμβάνει γιγαντιαίες διαστάσεις καθώς οι έρευνες επεκτείνονται στη Θεσσαλονίκη, όπου εμπλέκονται ακόμη 300 άτομα, με το επιπλέον οικονομικό όφελος για το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα να αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις του «Σπίτι μου 2»
- Η κρίσιμη προθεσμία: Μέχρι την Κυριακή, 31 Μαΐου 2026, έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή θα «κλειδώσει» η πλατφόρμα στο gov.gr και δεν θα εκδίδονται νέες βεβαιώσεις επιλεξιμότητας.
- Τα επόμενα βήματα: Για όσους καταφέρουν να εξασφαλίσουν την έγκριση, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η εύρεση ακινήτου, με την καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή της τελικής δανειακής σύμβασης με την τράπεζα να έχει οριστεί για τις 31 Αυγούστου 2026.
- Το αποτύπωμα στην αγορά: Αν και το πρόγραμμα διεύρυνε τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με τον πρώτο κύκλο, οι υποψήφιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα της έλλειψης διαθέσιμων σπιτιών, γεγονός που οδήγησε σε στρεβλώσεις και κατακόρυφη αύξηση των τιμών στα παλαιά ακίνητα.
Πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για την Κρίσταλ Πάλας
- Χρυσός σκόρερ ο Ματετά: Την κατάκτηση του Conference League πανηγυρίζει η Κρίσταλ Πάλας. Ο σύλλογος του Λονδίνου νίκησε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά στο 51΄ κι έτσι έκανε το «2 στα 2» για την Αγγλία καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Άστον Βίλα στο Europa League.
- Το ιστορικό επίτευγμα: Η Πάλας κατέγραψε κι ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τρόπαιο στην «παρθενική» της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έτσι, οι Λονδρέζοι σήκωσαν το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο και μόλις δεύτερο της 120χρονης ιστορίας τους, μετά το περσινό (2025) FA Cup.
- Επόμενη στάση Βουδαπέστη: Τελευταίος σταθμός της φετινής ποδοσφαιρικής διαδρομής είναι το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 19:00, στη Βουδαπέστη, όπου η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν αναμετρώνται στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League 2026, ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA. Η Παρί Σεν Ζερμέν στοχεύει να γίνει η δεύτερη μόλις ομάδα που κατακτά το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο τον 21ο αιώνα, απέναντι στην Άρσεναλ που, μετά την κατάκτηση της Premier League, επιθυμεί να προσθέσει στη συλλογή της το πρώτο κύπελλο της κορυφαίας διοργάνωσης.
