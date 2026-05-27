Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφός της από την Κρήτη, αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας για τη βάναυση κακοποίηση της 3χρονης κόρης τους, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Η νεαρή γυναίκα καταδικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς δικαίωμα έφεσης για τις ψευδείς καταθέσεις που έδωσε στις Αρχές.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές ξετυλίγουν ένα εφιαλτικό κουβάρι γύρω από την οικογένεια, καθώς η έρευνα για τα άλλα παιδιά της γυναίκας αποκαλύπτει μια ιστορία παραμέλησης, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη δύο ακόμα παιδιών που φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί.
Αναζητούνται δύο χαμένα αδέρφια
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, από τα στοιχεία του ΑΜΚΑ προκύπτει ότι η 25χρονη έχει γεννήσει συνολικά 5 παιδιά, ενώ η αδελφή της -που έμενε κατά διαστήματα μαζί της- έχει γεννήσει ακόμα ένα.
Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:
- 3 παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά στο Νοσοκομείο Χανίων. Ανάμεσά τους και ένα βρέφος 10 μηνών, το οποίο φέρεται να ανήκει στην αδελφή της 25χρονης και να είναι καρπός της σχέσης της με τον κατηγορούμενο Πακιστανό.
- 2 παιδιά αγνοούνται πλήρως. Δεν έχουν εντοπιστεί πιστοποιητικά γέννησης ή θανάτου για αυτά. Αν ζουν, σήμερα θα έπρεπε να είναι ηλικίας 9 και 2 ετών αντίστοιχα.
Η αστυνομία έχει ήδη διατάξει τεστ DNA για να εξακριβωθεί η ακριβής συγγένεια και η πατρότητα όλων των παιδιών που έχουν εντοπιστεί.
«Δεν έχουν ξεστομίσει τη λέξη μαμά ή μπαμπά»
Τα τρία παιδιά που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων με τη συνδρομή του «Χαμόγελου του Παιδιού» βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση, παραμελημένα και βρώμικα.
Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δημιούργησαν για αυτά έναν ειδικό, ασφαλή χώρο που θυμίζει παιδική χαρά, προσφέροντάς τους καθαρά ρούχα, τροφή και θαλπωρή.
Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, αναφέρθηκε σε μία λεπτομέρεια που προκαλεί ερωτήματα.
«Αυτό που μου κάνει εντύπωση ανθρώπινα είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν ξεστομίσει ποτέ τη λέξη “μαμά” ή “μπαμπά”. Δεν έχει κυλήσει ούτε ένα δάκρυ, δεν δείχνουν στενοχώρια, ούτε καν το μωρό. Εισπράττουν όμως τη ζεστασιά μας. Πλέον παίζουν, μου δείχνουν τα παιχνίδια τους και μας τραβάνε από το παντελόνι για να παίξουμε μαζί τους.»
Όπως διευκρίνισε ο κ. Μπέας, με βάση τη νέα νομοθεσία, τα παιδιά δεν θα ιδρυματοποιηθούν. Μόλις ολοκληρωθεί η επείγουσα κοινωνική έρευνα από τις υπηρεσίες του Δήμου κατόπιν εισαγγελικής εντολής, θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για να δοθούν σε αναδοχή.
Το βαρύ ποινικό παρελθόν και η «χλιδάτη» ζωή στα social media
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ο Πακιστανός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος, όπως αποκαλύπτεται, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δικαιοσύνη. Στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται κατηγορίες για:
- Βιασμό και αρπαγή ανηλίκων
- Ενδοοικογενειακή βία
- Κλοπή
- Κατά συρροή παραβάσεις του νόμου περί όπλων
Την ίδια στιγμή, η εικόνα που παρουσίαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα.
Διατηρούσε προφίλ γεμάτα επιδεικτική χλιδή, ανεβάζοντας φωτογραφίες από πισίνες, επώνυμα brands, χρυσά ρολόγια και δεσμίδες με μετρητά. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον αδελφό του κατηγορούμενου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να είχε και εκείνος οποιαδήποτε εμπλοκή ή σχέση με την υπόθεση.
Εμφανή τα σημάδια κακοποίησης
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη 21/5, όταν η 25χρονη μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Χανίων με έντονους σπασμούς.
Αρχικά, ισχυρίστηκε στους γιατρούς ότι το κοριτσάκι έπεσε και χτύπησε σε παιδική χαρά, ενώ αργότερα άλλαξε την εκδοχή της, υποστηρίζοντας ότι το ατύχημα συνέβη μέσα στο σπίτι την ώρα που εκείνη έκανε δουλειές.
Οι ιατρικές εξετάσεις, όμως, έδειξαν μια εντελώς διαφορετική και εφιαλτική πραγματικότητα. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ήταν καταπέλτης.
«Ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε ότι το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, καθώς και μώλωπες και εκχυμώσεις σε όλο του το σωματάκι. Υπήρχαν εμφανή σημάδια κακοποίησης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διασωλήνωση και η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ενώ ενημερώθηκε αμέσως η Ασφάλεια Ανηλίκων».