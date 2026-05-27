Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφός της από την Κρήτη, αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας για τη βάναυση κακοποίηση της 3χρονης κόρης τους, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Η νεαρή γυναίκα καταδικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς δικαίωμα έφεσης για τις ψευδείς καταθέσεις που έδωσε στις Αρχές.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ξετυλίγουν ένα εφιαλτικό κουβάρι γύρω από την οικογένεια, καθώς η έρευνα για τα άλλα παιδιά της γυναίκας αποκαλύπτει μια ιστορία παραμέλησης, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη δύο ακόμα παιδιών που φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί.

Αναζητούνται δύο χαμένα αδέρφια

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, από τα στοιχεία του ΑΜΚΑ προκύπτει ότι η 25χρονη έχει γεννήσει συνολικά 5 παιδιά, ενώ η αδελφή της -που έμενε κατά διαστήματα μαζί της- έχει γεννήσει ακόμα ένα.

Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

3 παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά στο Νοσοκομείο Χανίων. Ανάμεσά τους και ένα βρέφος 10 μηνών, το οποίο φέρεται να ανήκει στην αδελφή της 25χρονης και να είναι καρπός της σχέσης της με τον κατηγορούμενο Πακιστανό.

2 παιδιά αγνοούνται πλήρως. Δεν έχουν εντοπιστεί πιστοποιητικά γέννησης ή θανάτου για αυτά. Αν ζουν, σήμερα θα έπρεπε να είναι ηλικίας 9 και 2 ετών αντίστοιχα.

Η αστυνομία έχει ήδη διατάξει τεστ DNA για να εξακριβωθεί η ακριβής συγγένεια και η πατρότητα όλων των παιδιών που έχουν εντοπιστεί.