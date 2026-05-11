Νεκροί είναι τέσσερις εργάτες εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα στην κεντρική Κολομβία, περιοχή όπου παρόμοιο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους πριν από μια εβδομάδα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

«Οι τέσσερις εργαζόμενοι σε ορυχείο, που είχαν παγιδευτεί (…) στη Λας Κίντας, στην κοινότητα Κουκουνουβά, βρέθηκαν άψυχοι», ανέφερε μέσω X ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπογοτά.

Είχε αναφέρει νωρίτερα πως οι τέσσερις εργαζόμενοι είχαν παγιδευτεί εξαιτίας έκρηξης το Σάββατο.

Βρίσκονταν σε στοά βάθους 500 μέτρων, σημείωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Συχνό φαινόμενο οι εκρήξεις σε ορυχεία και μεταλλεία της Κολομβίας

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία είναι συχνά σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας κι αποδίδονται κατά κανόνα στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές, κυρίως σε όσα λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.

Την περασμένη Δευτέρα, έκρηξη σε άλλο ανθρακωρυχείο, και σε εκείνη την περίπτωση σε μεγάλο βάθος, στον δήμο Σουτατάουσα, επίσης στην Κουντιναμάρκα, στοίχισε τη ζωή σε εννιά εργαζόμενους. Έξι συνάδελφοί τους επέζησαν.

Ακόμη έξι εργαζόμενοι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στον ίδιο δήμο, τον Σουτατάουσα.