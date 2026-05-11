Τον αριθμό των δικαιούχων επηρεάζει άμεσα η αλλαγή στα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά, διευρύνοντας το πλαίσιο στήριξης για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος στέγασης.

Το μέτρο αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των ενοικιαστών.

Οι τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις δίνουν πρόσβαση σε περισσότερους πολίτες, καθώς επεκτείνονται οι εισοδηματικές κατηγορίες που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο. Έτσι, νοικοκυριά που έως τώρα δεν πληρούσαν τα κριτήρια, αποκτούν πλέον δυνατότητα συμμετοχής στην επιστροφή ενοικίου.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Μεγαλύτερο κέρδος αναμένεται να έχουν όσοι βρίσκονταν λίγο πάνω από τα προηγούμενα όρια και μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του μέτρου. Με τη διεύρυνση των κριτηρίων, μπορούν πλέον να ενταχθούν και να λάβουν ελάφρυνση στο κόστος ενοικίου.

Η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται σημαντική, καθώς επιδιώκεται να δοθεί ουσιαστικό κίνητρο σε επαγγελματίες που εργάζονται σε περιοχές με αυξημένο στεγαστικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από τις αποδοχές τους.

Το ύψος της επιστροφής παραμένει στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που ίσχυε και στην προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου.

Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε να αντανακλάται το πραγματικό ύψος του μηνιαίου μισθώματος.

Οι προϋποθέσεις

Για την έγκριση της ενίσχυσης, η κατοικία που μισθώνεται θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα όπου εργάζεται ο δικαιούχος.

Για να λάβει κάποιος το ανώτατο ποσό των 800 ευρώ, μαζί με την προσαύξηση για παιδιά, απαιτείται το μηνιαίο ενοίκιο να ξεπερνά το αντίστοιχο ποσό και να έχει καταβληθεί για ολόκληρο το έτος.

Ημερομηνίες καταβολής

Η επιστροφή ενοικίου προγραμματίζεται να δοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, έως το τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ στους δικαιούχους που πληρούν τα νέα κριτήρια, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων και ελέγχων στοιχείων.

Πηγή: ot.gr