Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το νέο έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά παιδί.

Η ενίσχυση αφορά δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα καταβληθεί αυτόματα έως τα τέλη Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους πολίτες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μέτρο καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Το επίδομα παιδιού

Τα ποσά κλιμακώνονται με βάση τον αριθμό των παιδιών. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό ανέρχεται στα 150 ευρώ, με όριο εισοδήματος έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για δύο παιδιά, η ενίσχυση αυξάνεται στα 300 ευρώ, με τα εισοδηματικά όρια να φτάνουν τις 45.000 και 44.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι οικογένειες με τρία παιδιά θα λάβουν 450 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ για έγγαμους ή τις 49.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Αντίστοιχα, για οικογένειες με επτά παιδιά, το ποσό διαμορφώνεται στα 1.050 ευρώ, με εισοδηματικά όρια έως 65.000 ευρώ για έγγαμους και έως 64.000 ευρώ για μη έγγαμους. Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπου τα ποσά παραμένουν ίδια, αλλά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι ελαφρώς χαμηλότερα.

Η καταβολή

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πίστωση των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2026.

Το μέτρο στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις του πληθωρισμού και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα.

Πηγή: ot.gr