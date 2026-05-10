Με λίγες νεφώσεις ξεκινάει η εβδομάδα, οι οποίες κατά περιόδους θα πυκνώνουν για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη και ιδιαιτέρως στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές, θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό και λίγη σκόνη από την Αφρική, όχι σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις.

Οι θερμοκρασίες τώρα ανεβαίνουν, στους 27-28 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, στους 27-30 στα δυτικά ηπειρωτικά, στους 28 στα Επτάνησα, στους 30-32 στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές.

Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους πυκνότερες. Η θερμοκρασία από 17-29 βαθμούς Κελσίου.

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε νεφώσεις περιοδικά πυκνότερες και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία από 14-25 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι αντίστοιχα.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Η Τρίτη θα είναι η μέρα που θα κορυφωθεί αυτή η ζέστη για την εποχή. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 30 με 32 κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη αναμένεται γενικά καλός καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες και κάποιες τοπικές βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη, όχι ιδιαίτερα δυνατές. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κάπως, στους 26-28 βαθμούς.

Νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης

Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, κυρίως σε ήπιες συγκεντρώσεις. Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος, παρότι στο Αιγαίο επικρατούν βοριάδες στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, στα υψηλότερα επίπεδα πνέουν νότιοι άνεμοι που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Το νέο επεισόδιο σκόνης θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ανατολικότερα έως και τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται ακόμη ένα, επίσης ασθενούς έως μέτριας έντασης. Από την Τετάρτη και μετά το φαινόμενο θα περιοριστεί κυρίως στη νότια χώρα.

Πτώση θερμοκρασίας από Τετάρτη

Από την Τετάρτη αναμένεται αλλαγή του καιρού, καθώς οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι θα οδηγήσουν σε πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι μέγιστες τιμές θα επανέλθουν κοντά στους 25 με 28 βαθμούς, ενώ η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στη βόρεια χώρα με περισσότερες βροχές και μπόρες.

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα κινηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ υπάρχει τάση για περισσότερη αστάθεια ακόμη και στην Αττική.

Όπως σημείωσε η μετεωρολόγος, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα για πιο γενικευμένες βροχοπτώσεις προς το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν και η τάση αυτή θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.