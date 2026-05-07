Για χρόνια, οι εταιρείες προσπαθούσαν να αναπαράγουν την ομαλή εμπειρία συνομιλίας του ChatGPT με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και chatbots στις ιστοσελίδες τους. Τώρα, ορισμένες διαπιστώνουν ότι ίσως έχει αξία να έρθουν πιο κοντά με το ίδιο το ChatGPT.

Η OpenAI έχει δει τις τελευταίες εβδομάδες μια ραγδαία αύξηση των επιχειρήσεων που ενσωματώνουν τις λεγόμενες εφαρμογές ChatGPT, συμπεριλαμβανομένων λανσαρισμάτων από τις Starbucks, Little Caesars Pizza και Wyndham Hotels & Resorts τον περασμένο μήνα.

Αυτές οι εφαρμογές αποτελούν έναν τρόπο για τους χρήστες να αλληλεπιδρούν απευθείας με τα brands μέσα από το περιβάλλον του ChatGPT, λαμβάνοντας απαντήσεις και συμβουλές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. Συχνά, οι εφαρμογές οδηγούν τους χρήστες σχεδόν μέχρι το σημείο της ενέργειας, παραπέμποντάς τους, για παράδειγμα, στη δική της εφαρμογή για κινητά ή ιστοσελίδα της Little Caesars όταν είναι έτοιμοι να κάνουν ή να πληρώσουν μια παραγγελία.

Η OpenAI το κάνει συνέχεια και πιο εύκολο

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι διαθέτει αυτή τη δυνατότητα τον Οκτώβριο του 2025, αλλά πρόσφατα ανακοίνωσε ότι απλοποίησε τη διαδικασία έγκρισης εφαρμογών, κάτι που αποτελεί έναν από τους λόγους για την πρόσφατη έκρηξη λανσαρισμάτων.

Οι εταιρείες λένε ότι το βασικό όφελος είναι η εγγύτητα με τον πελάτη. «Θέλαμε να συναντήσουμε τους πελάτες μας εκεί όπου βρίσκονται», δήλωσε η Νιλίμα Σάρμα, ανώτερη αντιπρόεδρος τεχνολογίας omnichannel και ηλεκτρονικού εμπορίου της Lowe’s, της οποίας η εφαρμογή ChatGPT τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο.

Αμφιλεγόμενη η αξία τους αλλά με ισχυρή δυναμική

Ωστόσο, η επιχειρηματική αξία ορισμένων από αυτές τις εφαρμογές παραμένει ασαφής, με τις εταιρείες να αναφέρουν ως προκλήσεις ζητήματα όπως η δυνατότητα εντοπισμού, η κοινοποίηση δεδομένων και η ιδιοκτησία της σχέσης με τον πελάτη, τα οποία εξακολουθούν να χρειάζονται επίλυση.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία βλέπει ισχυρή δυναμική γύρω από τις εφαρμογές, με εκατοντάδες εφαρμογές ήδη ενεργές και νέες εφαρμογές να λανσάρονται καθημερινά.

«Βρισκόμαστε ακόμη στα πολύ πρώιμα στάδια αυτού του οικοσυστήματος και αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά ώστε η εμπειρία να γίνει καλύτερη τόσο για τα brands όσο και για τους χρήστες. Με τον καιρό, αναμένουμε ότι το ChatGPT θα γίνει ο βασικός τρόπος με τον οποίο πολλοί χρήστες θα αλληλεπιδρούν με τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ποιος είναι ο στόχος της OpenAI

Για την OpenAI, το να καταστήσει το ChatGPT μια βασική διεπαφή για εμπειρίες καταναλωτών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο καθώς προετοιμάζεται για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά μετοχών ακόμη και μέσα στη φετινή χρονιά. Η Wall Street Journal ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η OpenAI δεν πέτυχε τους στόχους της για νέους χρήστες και έσοδα, ενώ ανταγωνιστικά chatbots όπως το Claude της Anthropic — το οποίο διαθέτει τη δική του πρώιμη εκδοχή για εφαρμογές — κέρδισαν δημοτικότητα τους τελευταίους μήνες. Η οικονομική διευθύντρια της OpenAI, Σάρα Φράιαρ, δήλωσε σε ανάρτησή της αυτή την εβδομάδα ότι η OpenAI πέτυχε το «φιλόδοξο πλάνο» της κατά το πρώτο τρίμηνο.

Αρκετές εταιρείες λένε ότι το ChatGPT είναι το chatbot που προτιμούν οι καταναλωτές και ότι δημιουργούν εκεί τις εφαρμογές τους πριν από το Claude. Δηλώνουν επίσης ότι συνεργάζονται με την OpenAI για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις.

«Η δυνατότητα εντοπισμού είναι, νομίζω, το σημαντικότερο ζήτημα για εμάς», δήλωσε ο Τζος Βάισμπεργκ, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Zillow. Η πλατφόρμα τεχνολογίας ακινήτων ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που λάνσαραν εφαρμογή ChatGPT ήδη από τον Οκτώβριο.

Πως μπορούν να τις βρουν οι χρήστες

Συνήθως, οι χρήστες πρέπει να «συνδεθούν» με μια εφαρμογή από τον κατάλογο εφαρμογών της OpenAI, στον οποίο έχουν πρόσβαση πατώντας τις τρεις τελείες κάτω από την επιλογή «more» στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης του ChatGPT, και στη συνέχεια να δώσουν ρητά εντολή στο ChatGPT να ενεργοποιήσει την εφαρμογή όταν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν.

Η OpenAI δεν εγγυάται ότι οι εφαρμογές θα είναι εύκολα ανακαλύψιμες, αλλά αναφέρει ότι πειραματίζεται με τρόπους ώστε να εμφανίζονται πιο άμεσα μέσα στις συνομιλίες, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να τις ενεργοποιεί ρητά. «Τα μοντέλα μας βελτιώνονται συνεχώς ως προς το πώς και πότε ενεργοποιούν εφαρμογές σε απάντηση ερωτημάτων των χρηστών», ανέφερε η εταιρεία.

Τα προβλήματα που έχει η διαδικασία

Αυτή η εμπειρία μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για εταιρείες που προσπαθούν να προσεγγίσουν περισσότερους χρήστες, δήλωσε ο Τζον Κάμπελ, επικεφαλής καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης στη διαφημιστική εταιρεία μέσων Roast, η οποία συμβουλεύει επιχειρήσεις σχετικά με τη βελτιστοποίηση της προβολής τους μέσα σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης. «Ο μέσος άνθρωπος που χρησιμοποιεί το ChatGPT για να ανακαλύψει ένα προϊόν ή να οργανώσει διακοπές πιθανότατα δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη αυτών των εφαρμογών», είπε.

Το άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με τον Κάμπελ, είναι η έλλειψη ελκυστικών περιπτώσεων χρήσης μέσα σε ορισμένες εφαρμογές.

«Η εφαρμογή της Starbucks είναι βασικά ένα μικρό διαδραστικό παιχνίδι για να ανακαλύψεις ποιο είναι το ιδανικό ρόφημά σου», είπε. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθείς να πρέπει να μεταβείς στη δική της εφαρμογή ή ιστοσελίδα της Starbucks για να πραγματοποιήσεις την αγορά.

Ο ανώτερος αντιπρόεδρος ψηφιακής τεχνολογίας και προγραμμάτων επιβράβευσης της Starbucks, Πολ Ρίντελ, δήλωσε ότι η εφαρμογή βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση και αποτελεί «μια ευκαιρία για εμάς να ακούμε, να μαθαίνουμε και να βελτιωνόμαστε στην πορεία».

Παρότι σήμερα είναι δυνατό να ενσωματωθούν δυνατότητες παραγγελίας και αγοράς μέσα στις εφαρμογές ChatGPT, ορισμένες εταιρείες δεν το επιθυμούν.

Η Little Caesars, η οποία λάνσαρε την εφαρμογή της τον Απρίλιο, δήλωσε ότι της άρεσε το γεγονός ότι η τελική συναλλαγή παραμένει στη δική της πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο, εξακολουθεί να διατηρεί τη σχέση με τον πελάτη και να λαμβάνει τα σχετικά δεδομένα πελατών από την αγορά, δήλωσε ο Derek Shon, παγκόσμιος διευθυντής στρατηγικής προϊόντων της Little Caesars Enterprises.

Τι συμβαίνει με τα δεδομένα χρήσης

Η κοινοποίηση μετρήσεων και δεδομένων χρήσης έχει επίσης αποδειχθεί δύσκολη.

«Συνεργαζόμαστε μαζί τους πάνω στις μετρήσεις που θα θέλαμε να βλέπουμε, σε σύγκριση με εκείνες που είναι σε θέση να παρέχουν», δήλωσε ο Σκότ Στρικλαντ, εμπορικός διευθυντής της Wyndham Hotels & Resorts, η οποία λάνσαρε την εφαρμογή της τον Απρίλιο.

Η OpenAI επιβεβαίωσε ότι θα κοινοποιεί ορισμένα στατιστικά στοιχεία χρήσης, αλλά με πιο αργό ρυθμό από αυτόν που έχει συνηθίσει ο Στρίκλαντ από άλλους διαχειριστές εφαρμογών, όπως η Apple, όπως είπε ο ίδιος. «Δεν έχουμε λάβει ακόμη κανένα από αυτά τα στατιστικά στοιχεία», δήλωσε ο Στρίκλαντ.

Η OpenAI δήλωσε ότι ελπίζει να επενδύσει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου στα αναλυτικά στοιχεία εφαρμογών.