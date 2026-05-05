Τη σημασία της διαρκούς επιστημονικής επαγρύπνησης και της ουσιαστικής προετοιμασίας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα υπογράμμισε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Με φόντο τη βράβευσή του με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Γεωεπιστημονική Ένωση —μια διάκριση διεθνούς κύρους για τη μελέτη των φυσικών κινδύνων— ο κ. Παπαδόπουλος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 για τα δύο «καυτά» μέτωπα του ελλαδικού χώρου: τη Σαντορίνη και τον Κορινθιακό.

Η Σαντορίνη ως «κοιμώμενος γίγαντας»

Αντικείμενο της τιμητικής διάλεξης του κ. Παπαδόπουλου αποτελεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης και τα συνοδά του φαινόμενα, όπως οι σεισμοί και τα τσουνάμι. Ο ίδιος ήταν σαφής ως προς την κατάσταση του ηφαιστείου:

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση. Όπως όμως οι άνθρωποι, όταν κοιμούνται, κάποια στιγμή ξυπνούν, έτσι θα συμβεί και με το ηφαίστειο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον επιστήμονα, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι το «πότε», αλλά το πώς θα θωρακιστούμε. Η συστηματική μελέτη και η σύγκριση με άλλα ηφαίστεια παγκοσμίως είναι τα εργαλεία για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών μέτρων προστασίας σε περίπτωση επανενεργοποίησης.

Σχέδιο «Τάλως»: Ανάγκη για συνεχή επικαιροποίηση

Αναφερόμενος στο εθνικό σχέδιο «Τάλως» για την αντιμετώπιση ηφαιστειακών κινδύνων, ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι η ύπαρξη ενός σχεδίου δεν αρκεί. «Τέτοια σχέδια δεν μπορούν να παραμένουν στατικά», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι απαιτείται συνεχής αναθεώρηση και επικαιροποίηση, με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν από την παρακολούθηση.

«Δεν είμαι επιπόλαιος – Επιμένω για μεγάλο σεισμό»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατηγορηματική του στάση σχετικά με την πιθανότητα ενός ισχυρού σεισμού τα επόμενα χρόνια. Παρά τις αντιδράσεις περί κινδυνολογίας, ο κ. Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε:

«Ασφαλώς επιμένω. Δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις στην Ελλάδα και διεθνώς».

Αντί για γενικόλογες προβλέψεις, ο σεισμολόγος εστίασε στην ουσία: την ετοιμότητα των υποδομών. Έφερε ως παράδειγμα τον Κορινθιακό κόλπο, μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας, με πολυάριθμες πόλεις και οικισμούς. «Το ζουμί της υπόθεσης είναι να δούμε πόσο έτοιμες είναι αυτές οι πόλεις να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό, όποτε κι αν αυτός γίνει», κατέληξε, καλώντας την Πολιτεία και τους πολίτες να εστιάσουν στην πρόληψη και όχι στον πανικό.