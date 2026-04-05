Ο θάνατος της άτυχης Γερμανίδας μετά από πτώση μπαλκονιού στην Κόρινθο φέρνει στην επικαιρότητα τους κινδύνους που υπάρχουν από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του αναρωτιέται τι θα γίνει σε περίπτωση σεισμού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου: «Μερικές καταρρεύσεις κτιρίων χωρίς σεισμό. Στην Κόρινθο κατέρρευσε στηθαίο, σκότωσε μια γυναίκα και τραυμάτισε δύο παιδιά. Στα Πιτσίδια Κρήτης κατέρρευσε μπαλκόνι. Σκεφθείτε τη συμπεριφορά τέτοιων κτιρίων σε περίπτωση σεισμού.

Κίνδυνος-θάνατος τα παλιά κτίσματα και οι θανατηφόρες αμέλειες. Δεν έχουν ευθύνες μόνο οι ιδοκτήτες ή όσοι κάνουν ανακαινήσεις και επισκευές. Ευθύνονται, κατά περίπτωση, και οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες».