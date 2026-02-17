Ο σεισμός που χτύπησε τα ξημερώματα στην Αρκαδία έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καθησυχαστική.

Ο σεισμολόγος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι δεν διαβλέπει ιδιαίτερο κίνδυνο. «Επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,6 πλησίον της Νεστάνης, δυτικά του Άργους. Ελαφρά αισθητός και στην Αττική. Προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή του

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών η σεισμική δόνηση ήταν 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το επίκεντρό του εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα ΒΒΑ της Νεστάνης Αρκαδίας και είχε εστιακό βάθος 51.5 Χλμ.