Η επέτειος συμπλήρωσης 100 ετών ιστορίας για έναν αθλητικό σύλλογο του μεγέθους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποτελεί ένα κομβικό σημείο επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής του πορείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση της συνεργασίας με τη Superbet, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς παίκτες στον τομέα της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας, σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου που στοχεύει στην εδραίωση του συλλόγου στην κορυφή, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ως πρώτη επίσημη αποτύπωση αυτού του κοινού οράματος αναδεικνύεται η νέα επικοινωνιακή καμπάνια, υπό τον τίτλο «Μαζί στον νέο αιώνα του ΠΑΟΚ».

Η ιστορική αναδρομή ως πυλώνας ταυτότητας

Στην καρδιά της νέας καμπάνιας βρίσκεται μια τολμηρή δημιουργική επιλογή, που είναι η αναβίωση του πρώτου ύμνου του ΠΑΟΚ, από το μακρινό 1927. Οι στίχοι «της Πόλης τα παιδιά τα παινεμένα» δεν επιλέχθηκαν τυχαία καθώς λειτουργούν ως ένας ισχυρός συμβολισμός που συνδέει την προσφυγική καταγωγή και τις δυσκολίες των πρώτων ετών με τη σημερινή δυναμική παρουσία του συλλόγου.

Το τηλεοπτικό σποτ με κινηματογραφικές πινελιές, που υλοποιήθηκε από την Ogilvy σε συνεργασία με την BOO Productions, τοποθετεί τον θεατή στα αποδυτήρια της Τούμπας, εκεί όπου η παράδοση μεταλαμπαδεύεται με πάθος, από γενιά σε γενιά.

Πρωταγωνιστές αυτής της αφήγησης είναι τέσσερις ποδοσφαιριστές που συμβολίζουν τη συνέχεια του συλλόγου: οι Δημήτρης Πέλκας, Γιάννης Μιχαηλίδης, Ανέστης Μύθου και Δημήτρης Χατσίδης. Η επιλογή αυτών των αθλητών δεν είναι τυχαία, καθώς ανδρώθηκαν στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, γεγονός που υπογραμμίζει τη φιλοσοφία του οργανισμού να επενδύει στο δικό του έμψυχο δυναμικό. Οι παίκτες αυτοί, πριν από έναν κρίσιμο αγώνα, δίνουν έναν «όρκο νίκης» χρησιμοποιώντας τις λέξεις που τραγουδούσαν οι ιδρυτές του συλλόγου πριν από έναν αιώνα, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα του χρόνου.

Το διεθνές προφίλ και η τεχνολογική υπεροχή της Superbet

Η επιλογή της Superbet ως μεγάλου χορηγού δεν είναι μια τυπική εμπορική κίνηση σκεπτόμενοι ότι πρόκειται για μια εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Super Technologies, έναν παγκόσμιο οργανισμό που ιδρύθηκε το 2008 και έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε ηγέτη του κλάδου μέσω της καινοτομίας. Κινητήριος μοχλός αυτής της ανάπτυξης είναι η ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα «playstack», η οποία επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει εξατομικευμένες και ασφαλείς εμπειρίες ψυχαγωγίας σε εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Η Superbet διατηρεί εμπορική δραστηριότητα σε στρατηγικές αγορές όπως η Βραζιλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Ελλάδα, ενώ η τεχνολογική της υπεροχή υποστηρίζεται από εξειδικευμένα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία και Ρουμανία. Αυτό το διεθνές αποτύπωμα προσδίδει στη συνεργασία με τον ΠΑΟΚ μια διάσταση που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, ενισχύοντας το brand name του συλλόγου στη διεθνή ποδοσφαιρική αγορά.

Οικονομική σταθερότητα & Θεσμική αξιοπιστία

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Superbet υποστηρίζεται από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που αποτελεί εγγύηση σταθερότητας. Το 2019, η Blackstone, ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο, πραγματοποίησε στρατηγική επένδυση ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ. Η εμπιστοσύνη αυτή επιβεβαιώθηκε το 2025 με μια συμφωνία αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας και την ικανότητά της για παγκόσμια επέκταση.

Παράλληλα, η Superbet επιδεικνύει υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ακεραιότητα του αθλητισμού, τηρώντας τα αυστηρότερα πρότυπα συμμόρφωσης και ασφάλειας, ούσα ενεργό μέλος της International Betting Integrity Association (IBIA) και της European Gaming & Betting Association (EGBA). Η δέσμευση αυτή στη διαφάνεια ταυτίζεται άλλωστε απόλυτα με τις αξίες που πρεσβεύει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Για μια κοινή πορεία προς το Μέλλον

Η καμπάνια «Μαζί στον νέο αιώνα του ΠΑΟΚ» ξεδιπλώνεται ήδη σε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης και στο ψηφιακό περιβάλλον, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εποχής όπου η παράδοση και η τεχνολογία θα συμπορεύονται. Με φόντο την Τούμπα, τη Θεσσαλονίκη και τους ζωντανούς θρύλους που τίμησαν την ασπρόμαυρη φανέλα, η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο νέος αιώνας ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις, έχοντας στο πλευρό της έναν εταίρο που κατανοεί τη βαρύτητα της ιστορίας της και διαθέτει τα μέσα για να την υποστηρίξει στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το μήνυμα είναι σαφές: η ιστορία συνεχίζεται, και ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να γράψει τις επόμενες χρυσές σελίδες του.