Με την ένταση να επιστρέφει σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας των κινήσεων ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ καθώς η εκεχειρία εκπνέει την Τετάρτη, η προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιη.

Παρέμβαση από Μουνίρ σε Τραμπ

Το αμερικανικό ρεσάλτο στο ιρανικό πλοίο Τούσκα και η συνεχιζόμενη πίεση μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στα Στενά, τα οποία και έφεραν το εκ νέου κλείσιμο τους από την Τεχεράνη, αποτελούν το βασικό αγκάθι αυτή την στιγμή στην όποια επαναπροσέγγιση.

Αυτό τουλάχιστον φέρετε να μετέφερε στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με πρωτοβουλία του δεύτερου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεσολαβητικού ρόλου που έει αναλάβει η πακιστανική πλευρά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε πακιστανική πηγή ασφαλείας, στο Reuters, ο Μουνίρ φέρεται να υπογράμμισε στον Τραμπ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί βασικό εμπόδιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και όπως έγινε γνστό από την πλευρά του, ο Τραμπ εμφανίστηκε διατεθειμένος να εξετάσει την επισήμανση αυτή.

Πλήρης αβεβαιότητα για την διεξαγωγή των συνομιλίων

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ (τοπική ώρα) με την συμμετοχή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και του γαμρού και συμβούλου του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Όμως οι τελευταίες κινήσεις των ΗΠΑ έχουν ωθήσει την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι ετοιμάζει αντίποινα για το ρεσάλτο στο ιρανικό πλοίο και να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην προσέλθει στις διαπραγματεύσεις.

«Έξαλλη» η Τεχεράνη με τις κινήσεις των ΗΠΑ

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ:«Ενώ υποστηρίζουν ότι θέλουν διπλωματία και ότι είναι έτοιμες για διαπραγματεύσδιες, οι ΗΠΑ υιοθετούν συμπεριροές που σε καμία περίπτωση δεν καταδεικνύουν σοβαρότητα όσον αφορά στην διπλωματική διαδιασία».

Σύμφωνα με τον Μπαγκαεΐ η επίθεση στο εμπορικό πλοίο Τούσκα το πρωί, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελούν όλα «ξεκάθαρες παραβιάσεις της εκεχειρίας». Με βάση αυτά όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ «θα λάβουμε τις αρμόζουσες αποφάσεις σχετικά με την συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας».

Διαρροές για συμφωνία σε βασικά ζητήματα

Με τα παραπάνω να «τρέχουν» και την αβεβαιότητα για το μέλλον των διαπραγματεύσεων να είναι δεδομένη, ο πόλεμος προπαγάνδας συνεχίζεται. Ενώ το Ιράν εμφανίζεται να κάνει πίσω από τις συνομιλίες εξαιτίας της στάσης των ΗΠΑ, ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει για να παραδώσει όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει και ότι είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω από την απαίτηση της για επιβολή τελών στην διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Το ζήτημα των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό καθώς και τα στρατηγικά στενά του Ορμούζ, αποτελούν τα βασικά σημεία τις διαπραγμάτευσης.

Ο Μπαγκαεΐ σχολίασε τα σχετικά δημοσιεύματα υποστηρίζοντας πως: «Όσον αφορά τα περί μεταφοράς εμπλουτισμένου ουρανού, ούτε κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων ούτε προηγουμένως, έχει αναφερθεί μία τέτοια επιλογή. Ποτέ δεν εξετάστηκε από την πλευρά μας».

Το Ιράν διέψευσε ξανά ήδη από την περασμένη εβδομάδα ότι αποδέχθηκε μεταφορά αυτού του πυρηνικού υλικού, αντίθετα απ΄ό,τι είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπέστη σημαντικές ζημιές στον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου του 2025 και κατά την εκστρατεία σφοδρών αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων.

Όμως η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ποσότητα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου 60%, επίπεδο που είναι κοντά στο όριο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικού όπλου, χωρίς να υπολογίζεται το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου 20%, ένα κρίσιμο όριο που επιτρέπει την ταχεία άνοδο στο 60% και στη συνέχεια στο 90%.