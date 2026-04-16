Ο Robert “3D” Del Naja των Massive Attack συνελήφθη πρόσφατα σε διαδήλωση υπέρ της ακτιβιστικής ομάδας Palestine Action. Αυτή, όμως – και όπως αποδείχθηκε στην πράξη – δεν θα ήταν η μοναδική φορά που οι Massive Attack θα εμφανίζονταν σε δημοσιογραφικά κείμενα μέσα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Βλέπετε, μετά από 6 χρόνια απουσίας, το trip hop συγκρότημα από το Μπρίστολ της Αγγλίας κυκλοφόρησε νέα μουσική. Μάλιστα, στο single «Boots on the Ground» ακούμε και τη φωνή του Τομ Γουέιτς, ο οποίος τραγουδά για την πρόσφατη κοινωνικοπολιτική αναταραχή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κομμάτι συνοδεύεται από μια μικρού μήκους ταινία που αναδεικνύει τη φωτογραφία του thefinaleye, ο οποίος κατέγραψε σκηνές από τις διαδηλώσεις του Black Lives Matter την περίοδο της πανδημίας, καθώς και από πρόσφατες εφόδους της ICE.

Οι Robert «3D» Del Naja και Grant «Daddy G» Marshall των Massive Attack δήλωσαν σε δελτίο Τύπου: «Είναι τιμή καριέρας να συνεργαζόμαστε με έναν καλλιτέχνη του μεγέθους, της πρωτοτυπίας και της ακεραιότητας του Τομ, όμως αυτό το κομμάτι κυκλοφορεί σε μια ατμόσφαιρα χάους. Σε όλο το δυτικό ημισφαίριο, ο κρατικός αυταρχισμός και η στρατιωτικοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων συγχωνεύονται ξανά με νεοφασιστικές πολιτικές. Ιδωμένο μέσα από την αμερικανική κρίση, εντός και εκτός συνόρων, το κομμάτι αυτό περιέχει παλμούς ωμής παρόρμησης και εγκαταλελειμμένης σκέψης».

Το τελευταίο άλμπουμ του Γουέιτς ήταν το «Bad as Me» του 2011. Από τότε, έχει επικεντρωθεί κυρίως στην υποκριτική, με πρόσφατες εμφανίσεις στις ταινίες «Father Mother Sister Brother» (2025), «Star.Wav» (2023) και «The Absence of Eden».

Το 2020, οι Massive Attack κυκλοφόρησαν το «Eutopia», ένα EP που ασχολήθηκε με παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική κρίση και η κρίση κόστους ζωής. Το 2025, το δίδυμο ζήτησε να αποσυρθεί η μουσική του από το Spotify, δηλώνοντας ότι «το οικονομικό βάρος που εδώ και καιρό επιβαρύνει τους καλλιτέχνες επιδεινώνεται πλέον από ένα ηθικό βάρος, καθώς τα χρήματα που κερδίζονται με κόπο από τους θαυμαστές και η δημιουργική εργασία των μουσικών καταλήγουν να χρηματοδοτούν θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες».

Η μουσική των Massive Attack παραμένει στο Spotify καθώς τα δικαιώματα streaming ελέγχονται από τη δισκογραφική τους, Universal Music Group. Τον Μάιο του 2026, οι Massive Attack θα ξεκινήσουν μια σύντομη περιοδεία στην Ευρώπη, η οποία θα ολοκληρωθεί στη Νιιγκάτα της Ιαπωνίας.