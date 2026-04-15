Για περισσότερο από ένα 24ωρο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να προκαλέσει πολιτικό σοκ και να βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, όχι μόνο από τους πολιτικούς του αντιπάλους αλλά και από τον ίδιο τον πυρήνα του κινήματος MAGA.

Η αλληλουχία γεγονότων ξεκίνησε με τη δημόσια σύγκρουση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για τον πόλεμο στο Ιράν και κορυφώθηκε με μια σειρά νυχτερινών αναρτήσεων που περιλάμβαναν ακόμη και εικόνα τεχνητής νοημοσύνης όπου ο ίδιος εμφανιζόταν ως Ιησούς Χριστός.

Η ένταση, η συχνότητα και το περιεχόμενο των αναρτήσεων πυροδότησαν ερωτήματα για την πολιτική κρίση ηγεσίας σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας.

Από τη διαφωνία στην προσωπική επίθεση

Αρχική αφορμή ήταν η παρέμβαση του Πάπα, ο οποίος κάλεσε σε αποκλιμάκωση και ειρήνη, προειδοποιώντας για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές.

Η απάντηση του Τραμπ ήταν άμεση και προσωπική. Χαρακτήρισε τον Πάπα «αδύναμο» και «ανεπαρκή στην εξωτερική πολιτική», ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι η εκλογή του συνδέεται με την ανάγκη του Βατικανού να διαχειριστεί τον ίδιο.

Αντίθετα, ο Πάπας κράτησε χαμηλούς τόνους, επιμένοντας στο μήνυμα της ειρήνης και δηλώνοντας ότι δεν φοβάται την αμερικανική κυβέρνηση.

Η «καταιγίδα» των αναρτήσεων

Το επεισόδιο δεν έμεινε σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Τραμπ προχώρησε σε μια αδιάκοπη ροή δημοσιεύσεων:

Από εικόνες και memes έως αναρτήσεις για τα Στενά του Ορμούζ και τον πόλεμο στο Ιράν, η δραστηριότητα εκτεινόταν από αργά το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο ήταν η δημοσίευση εικόνας όπου ο ίδιος απεικονιζόταν ως θεϊκή μορφή που θεραπεύει ασθενή, σε σκηνικό έντονου πατριωτικού συμβολισμού.

Η εικόνα αποσύρθηκε αργότερα, ωστόσο είχε ήδη προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο.

«Περισσότερο από βλασφημία»: Η αντίδραση από το εσωτερικό του MAGA

Η αντίδραση υπήρξε άμεση και, για τα δεδομένα του Τραμπ, ασυνήθιστη.

Ακόμη και στενοί σύμμαχοι και υποστηρικτές του κινήματος MAGA εξέφρασαν δημόσια ενόχληση. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν χαρακτήρισε την ανάρτηση «κάτι περισσότερο από βλασφημία», κάνοντας λόγο για «αντίχριστη» διάσταση.

Συντηρητικοί σχολιαστές, influencers και ψηφοφόροι που παραδοσιακά στηρίζουν τον Τραμπ άρχισαν να θέτουν ερωτήματα για τα όρια της πολιτικής ρητορικής και της προσωπικής προβολής.

Το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν ότι η κριτική δεν περιορίστηκε στο αντίπαλο στρατόπεδο, αλλά προήλθε από τον ίδιο τον ιδεολογικό του χώρο.

Η εικόνα της ηγεσίας σε περίοδο κρίσης

Το επεισόδιο αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της διεθνούς συγκυρίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ενεργή εμπλοκή σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτική κρίση με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εικόνα ενός προέδρου που περνά τη νύχτα με συνεχείς αναρτήσεις, προσωπικές επιθέσεις και συμβολικές αυτοαναφορές, ενισχύει τη συζήτηση γύρω από την πολιτική σταθερότητα και την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

Η αντίθεση με τη στάση του Πάπα, ο οποίος επανέλαβε το μήνυμα «οι ειρηνοποιοί είναι μακάριοι», έγινε κεντρικό σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση.

Ρωγμές σε ένα συμπαγές πολιτικό μπλοκ

Για χρόνια, η πολιτική ισχύς του Τραμπ βασίστηκε στη σχεδόν απόλυτη συσπείρωση της βάσης του. Τα γεγονότα αυτής της νύχτας δείχνουν μια διαφορετική εικόνα.

Η δημόσια διαφοροποίηση προσώπων του MAGA δεν αποτελεί απλώς συγκυριακή διαφωνία, αλλά ένδειξη φθοράς σε ένα μέχρι πρότινος συμπαγές πολιτικό μέτωπο.

Οι ρωγμές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ, καθώς επηρεάζουν όχι μόνο τον ίδιο τον Τραμπ αλλά και τη συνοχή του ευρύτερου κινήματος που τον στηρίζει.

Ένα επεισόδιο με ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις

Η σύγκρουση με έναν παγκόσμιο θρησκευτικό ηγέτη, η νυχτερινή «καταιγίδα» αναρτήσεων και η αυτοπαρουσίαση με μεσσιανικά χαρακτηριστικά συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι αυτή η εικόνα αρχίζει να αμφισβητείται από ανθρώπους που μέχρι πρότινος τη στήριζαν.

Και αυτό μετατρέπει ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής έντασης σε ένδειξη μιας βαθύτερης μετατόπισης στο εσωτερικό της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.