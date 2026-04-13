Σε μια ασυνήθιστη επικοινωνιακή κίνηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρήγγειλε φαγητό από γνωστή αλυσίδα fast food, επιδιώκοντας να αναδείξει το νομοσχέδιό του για το φιλοδώρημα. Μάλιστα, υποδέχθηκε τη διανομέα στην είσοδο του Λευκού Οίκου και την κάλεσε να συμμετάσχει σε μια άτυπη συνέντευξη Τύπου.

«Αυτοί δεν είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι;» σχολίασε ο αμερικανός πρόεδρος επιχειρώντας να δώσει πιο ανθρώπινο τόνο στην παρουσίασή του.

Η γυναίκα που φορούσε ένα κόκκινο μπλουζάκι με τη φράση «DoorDash Grandma», απάντησε με ευγένεια: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε, κύριε», με τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζει λέγοντας πως η μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων είναι «κάτι πολύ ξεχωριστό» που αφορά ανθρώπους σαν κι εκείνη. Της είπε δε ότι αποτελεί «μεγάλη τιμή» που τη γνωρίζει και δεν δίστασε να προσθέσει με το γνωστό του ύφος: «Νομίζω ότι με ψηφίσατε».

Η διανομέας μάλλον αμήχανα ότι «ίσως» τον είχε ψηφίσει, ενώ όταν εκείνος τη ρώτησε για άλλα πολιτικά ζητήματα, όπως η συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει άποψη και ότι βρίσκεται εκεί για το θέμα των φιλοδωρημάτων.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί, διέκριναν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων ως φιλοδώρημα στη διανομέα.

Η σκηνή, που θύμισε περισσότερο επικοινωνιακή καμπάνια παρά μια απλή παραγγελία φαγητού, σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να βλέπουν άλλη μια προσπάθεια του Τραμπ να περάσει το μήνυμά του με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο.