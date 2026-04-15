Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένα ζευγάρι στην Κρήτη αφού κομμάτι τσιμέντου αποκολλήθηκε από γέφυρα και έπεσε στο αυτοκίνητό του την ώρα που περνούσε από κάτω χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ο οδηγός κινούνταν επί του ΒΟΑΚ με κατεύθυνση από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Κοντά στον Αποσελέμη, περνώντας κάτω από τη γέφυρα που υπάρχει στο σημείο, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος.

Λίγα μέτρα μετά ο οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό του και να δει τι έχει συμβεί. «Είχε χτυπηθεί ο ουρανός του αυτοκινήτου, στην πίσω δεξιά πλευρά. Η ζημιά υπολογίζω ότι είναι περίπου 1500 ευρώ, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε σκοτωθεί, ή να σκοτωθεί κάποιος άλλος διερχόμενος οδηγός, εάν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα» αναφέρει στην Πατρίς.

Ο οδηγός, αστυνομικός στο επάγγελμα, ενημέρωσε τους τροχονόμους και τους γνωστοποίησε και εγγράφως το περιστατικό, ενώ ζήτησε και πήρε τα έγγραφα που ήθελε προκειμένου να προχωρήσει σε μηνύσεις.