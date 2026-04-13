Αμερικανός δικαστής απέρριψε σήμερα τη μήνυση του Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος της εφημερίδας Wall Street Journal με επίκεντρο ένα άρθρο, που ισχυριζόταν πως το όνομα του Αμερικανού προέδρου αναγραφόταν σε μια κάρτα γενεθλίων του 2003 με αποδέκτη τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, όμως είπε πως ο Τραμπ θα μπορούσε να προσφύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη.

Ο δικαστής Ντάριν Γκέιλς από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι έκρινε πως ο Τραμπ δεν πληρούσε το νομικό κριτήριο που απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί βάσιμη μια υπόθεση δυσφήμησης για δημόσια πρόσωπα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να αποδείξουν όχι μόνο ότι μια δημόσια δήλωση σχετικά με το πρόσωπό τους είναι ψευδής, αλλά επίσης πως το ενημερωτικό μέσο ή άτομο που έκαναν τη δήλωση γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν πως ήταν ψευδής.

«Αυτή η μήνυση ούτε καν πλησιάζει αυτό το κριτήριο», έγραψε ο Γκέιλς. «Το αντίθετο». Ο δικαστής εξήγησε στο σκεπτικό του ότι οι δημοσιογράφοι της Journal επικοινώνησαν με τον Τραμπ για να πάρουν κάποιο σχόλιό του προηγουμένως και δημοσίευσαν την άρνησή του. Αυτό επέτρεψε στους αναγνώστες να αποφασίσουν οι ίδιοι τι να συμπεράνουν, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η εφημερίδα ενήργησε μια πραγματικά κακή πρόθεση.

Ο Γκέιλς ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να καταθέσει μια τροποποιημένο εκδοχή της μήνυσης έως την 27η Απριλίου.

Ούτε οι δικηγόροι του Τραμπ στην υπόθεση ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αιτήματα να σχολιάσουν.

Στη μήνυσή του, ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος χαρακτήριζε την εν λόγω ευχετήρια κάρτα «ψευδή» και ζητούσε αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πρόκληση ζημίας στη φήμη και την υπόληψή του.

Η εταιρεία News Corp’s Dow Jones, στην οποία ανήκει η Journal, υπεραμύνθηκε της ακρίβειας του άρθρου της, με ημερομηνία 17 Ιουλίου του 2025.

Επρόκειτο για μία από τις πολλές μηνύσεις που έχει καταθέσει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του εναντίον μεγάλων ομίλων ΜΜΕ για ρεπορτάζ που εκείνος έχει χαρακτηρίσει άδικα ή ψευδή. Στο αίτημα προς τον Γκέιλς να απορρίψει την υπόθεση τον Σεπτέμβριο, οι δικηγόροι της Journal και του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Ρούπερτ Μέρντοχ έγραψαν πως η μήνυση απειλεί να φιμώσει εκείνους που δημοσιεύουν περιεχόμενα, τα οποία δεν αρέσουν στον Τραμπ.