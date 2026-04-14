Ο Μανώλης Μαυρομμάτης προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση περιγράφοντας τον προσωπικό του Γολγοθά μετά την εφιαλτική πυρκαγιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του, Ρένας Βενιέρη, και τις δραματικές στιγμές που έζησε προσπαθώντας μάταια να τη σώσει από τις φλόγες.

«Ήμουν 1,5 χρόνο στο Γεννηματάς και μετά στο κέντρο αποκατάστασης. Πέρασα 3,5 χρόνια σε 4 τοίχους και ένα ταβάνι, ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ελπίζω τώρα που όλα ξεπεράστηκαν και ολοκληρώθηκε η αποθεραπεία μου, αν και δεν είναι τόσο απόλυτα καλά το θέμα της αποθεραπείας μου, γιατί συνδέεται και με την απώλεια της συζύγου μου σε αυτά τα τραγικά γεγονότα που πέρασαν στο σπίτι μου», υπογράμμισε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

«Ήταν μια αναπάντεχη στιγμή, μια τραγωδία ολοκληρωμένη πια για εμένα και ευτυχώς ο γιος μου, ήταν εκείνος που εγκατέλειψε τη δουλειά έστω και προσωρινά εκεί που εργάζεται στην Αγγλία για να έρθει να μου συμπαρασταθεί και να με κάνει να ξεπεράσω ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας», ανέφερε ο αθλητικογράφος.

«Δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι»

«Η δύσκολη στιγμή είναι όταν έχασα τη σύζυγό μου και το έζησα μέσα σε μια φωτιά που έκαιγε τα πάντα γύρω κι εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω να τη σώσω και δεν το κατάφερα. Πήρε φωτιά το σπίτι και εκείνη βρέθηκε καθισμένη στο κάθισμα χωρίς να θέλει να το εγκαταλείψει» είπε.

«Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία σας λέω λίγο ρεαλιστικά. Εύχομαι στους χειρότερους εχθρούς μου να μη συμβεί ποτέ αυτό το οποίο έγινε σε μένα. Βρίσκω δύναμη στην αγάπη του παιδιού μου, το οποίο έκανε τόσα πολλά σαν άντρας πια μεγάλος. Φρόντισε για τα πάντα και δεν ήθελε ποτέ να δει τον πατέρα του να είναι σε ένα δωμάτιο καθηλωμένος», είπε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.