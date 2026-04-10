Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Παρασκευή την Ευρώπη να «ονειρευτεί μεγαλόπνοα» και όχι μόνο να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά και να αναδειχθεί σε ηθικό ηγέτη σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ταραχώδης.

«Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας και άμυνας της, αλλά και να επανεξοπλιστεί ηθικά, ώστε να μπορεί να συμβάλει στη σταθερή και ειρηνική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Σάντσεθ στο φόρουμ «European Pulse» του POLITICO στη Βαρκελώνη.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ανέφερε ότι σε μια εποχή που οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει τη διεθνή συνεργασία, η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να αναλάβει δράση για να καλύψει αυτό το κενό. Και σε αυτό το πλαίσιο, η Ισπανία προβάλλει τον εαυτό της ως τον ηγέτη που πρέπει να ακολουθήσει η υπόλοιπη ΕΕ.

«Υπάρχουν στοιχεία του ισπανικού μοντέλου που λειτουργούν: είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανάπτυξη και να δημιουργηθούν σταθερές θέσεις εργασίας, να κατανεμηθεί ο πλούτος και να προστατευθεί το περιβάλλον, χωρίς να θυσιάζεται το ένα προς όφελος του άλλου», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο ευρωστρατός και η θέση της Ευρώπης

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι, από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τέσσερις δεκαετίες, η Ισπανία δεν έχει γίνει μόνο μια εδραιωμένη δημοκρατία με μια οικονομία σε άνθηση, αλλά και πρωτοπόρος σε τομείς όπως η ενέργεια και το κλίμα.

Ανέφερε ως παράδειγμα την μαζική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη Μαδρίτη: παράγοντας σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας, η χώρα έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να πληγεί από τις εξωφρενικά υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Καθώς κάλεσε την Ένωση να ενισχύσει τις άμυνές της με κοινά έργα όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού, ο Ισπανός ηγέτης δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει σταθερές ηθικές θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα επίθεση στο Ισραήλ

Για τον σκοπό αυτό, ο Σάντσεθ είπε ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι Βρυξέλλες να αναστείλουν τη συμφωνία συνεργασίας τους με το Ισραήλ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την «επαίσχυντη» παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά του.

Ο Σάντσεθ είναι ένας από τους πιο έντονους επικριτές στην Ευρώπη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Γάζα και τον Λίβανο. Έχει επίσης εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έχει αντιταχθεί σθεναρά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θέλουν οι ηγέτες τους να κάνουν τα στραβά μάτια, να είναι απορροφημένοι από τον εαυτό τους», είπε. «Θέλουν να εμπλακούν στην εξεύρεση λύσεων για τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα».

Ο Σάντσεθ είπε ότι η ΕΕ πρέπει να είναι πιο περήφανη για τα επιτεύγματά της και αντέδρασε ενάντια στα ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα που υποστηρίζουν ότι η Ένωση «έχει χάσει την επαφή της ή μένει πίσω».

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ευρώπη αξίζει να είναι περήφανη για τα επιτεύγματά της, αλλά παραδέχτηκε ότι «έχει ακόμα πολύ δουλειά να κάνει». » Ζήτησε από την ΕΕ να διαθέσει μεγαλύτερο μέρος του επταετούς προϋπολογισμού της για κοινωνικές δαπάνες και από την Ευρώπη να παραμείνει ανοιχτή στο «εμπόριο, το ταλέντο και τις ιδέες».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του τόνισε: «Διαθέτουμε τους πόρους, τους θεσμούς, το ταλέντο, τις αρχές, τις αξίες. Το μόνο που μας λείπει είναι το θάρρος να φανταστούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε ή πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε μαζί».