Ένα ακόμα μέτωπο άνοιξε το Ισραήλ και προσωπικά ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση των Ισπανών εκπροσώπων στο κέντρο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε δήλωση στην ιστοσελίδα του, το υπουργείο ανέφερε ότι η απόφαση να αποκλειστεί η Ισπανία από τη συμμετοχή στο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων (CMCC) ελήφθη λόγω της «αντι-ισραηλινής εμμονής της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σάντσεθ και της σοβαρής βλάβης που αυτή προκαλεί στα ισραηλινά (καθώς και στα αμερικανικά) συμφέροντα – μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν». Στην ανακοίνωση επισημαίνουν πως για αυτή την εξέλιξη είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων οι ΗΠΑ.

Ο Σάντσεθ υπήρξε αναμφισβήτητα ο πιο έντονος δυτικός επικριτής του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν με συγκρατημένο ενθουσιασμό στην είδηση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «δεν θα χειροκροτήσει όσους βάζουν φωτιά στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται μετά με ένα κουβά».

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, ανέφερε: «Η αντι-ισραηλινή προκατάληψη της κυβέρνησης Σάντσεθ είναι τόσο κατάφωρη που έχει χάσει κάθε ικανότητα να λειτουργήσει ως εποικοδομητικός παράγοντας στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ και στη λειτουργία της CMCC στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου».

Το μήνυμα του Νετανιάχου

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών για τον αποκλεισμό της Ισπανίας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατηγόρησε τη Μαδρίτη για «εχθρότητα» προς τη χώρα του.

Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε σήμερα, δήλωσε: «Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία δυσφήμισε τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο.

Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή για την απομάκρυνση των Ισπανών εκπροσώπων από το κέντρο συντονισμού στο Κιριάτ Γκατ, αφού η Ισπανία επέλεξε επανειλημμένα να ταχθεί εναντίον του Ισραήλ.

Όσοι επιτίθενται στο Ισραήλ αντί στα τρομοκρατικά καθεστώτα, όποιοι κι αν είναι, δεν θα είναι εταίροι μας για το μέλλον της περιοχής. Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ αυτή την υποκρισία και αυτή την εχθρότητα. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσα το τίμημα για αυτό».

Ο Νετανιάχου ζήτησε νέα αναβολή στη δίκη του για διαφθορά

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε νέα αναβολή στη δίκη του για διαφθορά. Ο Νετανιάχου επικαλείται την τρέχουσα κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο σήμερα Παρασκευή.

Η δίκη του Νετανιάχου επρόκειτο να ξαναρχίσει την Κυριακή, αφού το Ισραήλ ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός.