Η Γαλλία κατηγορεί την Ουγγαρία για «προδοσία της αλληλεγγύης» μετά από διαρροή ηχογράφησης τηλεφωνικής συνομιλίας του Ούγγρου υπουργού Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο με τη Ρωσία και τον ομόλογο του Σεργκέι Λαβρόφ, στην οποία ο πρώτος εμφανιζόταν θετικός στο να παραδώσει στην Μόσχα έγγραφο από τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Προδοσία της ΕΕ οι επαφές με την Ρωσία

Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατηγόρησε την Ουγγαρία για «προδοσία της αλληλεγγύης που απαιτείται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με τις επαφές του Ούγγρου ομολόγου του Πέτερ Σιγιάρτο με τη Ρωσία.

Σε ηχογραφήσεις που διέρρευσαν και αποκτήθηκαν από κοινοπραξία ερευνητών δημοσιογράφων, ο Σιγιάρτο φαίνεται να προσφέρθηκε να στείλει στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ένα έγγραφο σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θα σας το στείλω. Δεν είναι πρόβλημα», φέρεται να είπε ο Σιγιάρτο, αφού ο Λαβρόφ ανέφερε ότι η Μόσχα προσπαθούσε να αποκτήσει ένα έγγραφο σχετικά με τον ρόλο των μειονοτικών γλωσσών στις διαπραγματεύσεις ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτό αποτελεί προδοσία της αλληλεγγύης που απαιτείται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Μπαρό στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί σε έναν κόσμο όπου αναδύονται νέες αυτοκρατορίες, τότε πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να στεκόμαστε αλληλέγγυοι», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ επέκρινε επίσης την Ουγγαρία, λέγοντας ότι η ηχογράφηση ήταν «πραγματικά πέρα από σοκαριστική».

Η ένταση ανεβαίνει προεκλογικά

Οι επιθέσεις αυτές έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας καθώς η Ουγγαρία οδεύει προς εκλογές την Κυριακή, οι οποίες μάλιστα θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μπλοκ δεδομένης της εξαιρετικά κακής σχέσης που διατηρεί εδώ και καιρό ο Βίκτορ Όρμπαν με τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εξαιτίας της πολιτικής του στάσης.

Η ανοιχτή κόντρα του Όρμπαν με την ΕΕ και τις ευρωπαϊκές φιλελεύθερες κυβερνήσεις κρατάει χρόνια και το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί καθώς η Ουγγαρία από την μια εμφανίζεται να δρα ως «ο άνθρωπος του Πούτιν» εντός της ΕΕ και από την άλλη χαίρει της στήριξης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, όπως καταδεικνύει και η ωμή παρέμβαση στην προεκλογική εκστρατείας από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υπέρ του Όρμπαν.