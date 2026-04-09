Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με την κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες, τα λιμάνια και τους σταθμούς των λεωφορείων να αγγίζει το «κόκκινο». Η Μεγάλη Πέμπτη αποδεικνύεται ημέρα αιχμής, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ με προορισμό την επαρχία και τα νησιά, ενώ η κορύφωση αναμένεται αύριο, Μεγάλη Παρασκευή.

«Ουρές» στις Εθνικές Οδούς: 60.000 αυτοκίνητα σε μία ημέρα

Η έξοδος με το αυτοκίνητο παραμένει η πρώτη επιλογή για τους ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο τη Μεγάλη Τετάρτη πέρασαν από τα διόδια της Αττικής περίπου 60.000 οχήματα:

34.000 οχήματα από τα διόδια της Ελευσίνας.

27.124 οχήματα από τα διόδια των Αφιδνών.

Αυτή την ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στις εξόδους των εθνικών οδών Αθηνών – Λαμίας και Αθηνών – Κορίνθου. Προβλήματα καταγράφονται επίσης τμηματικά στην άνοδο του Κηφισού, ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

«Sold out» στα ΚΤΕΛ – Αυξημένες τιμές και έκτακτα δρομολόγια

Στον σταθμό του Κηφισού, η εικόνα θυμίζει άλλες εποχές, με την πληρότητα στα λεωφορεία να αγγίζει το 100%. Οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν ήδη επιστρατεύσει έκτακτα δρομολόγια για να καλύψουν τη δίψα των εκδρομέων για την ηπειρωτική χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό ταξίδι είναι ελαφρώς ακριβότερο, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 10%.

Αναχωρήσεις από τα λιμάνια

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά. Για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Πειραιάς: 20 απόπλοι με πάνω από 20.000 επιβάτες.

Αργοσαρωνικός: 38 δρομολόγια (συμβατικά και ταχύπλοα).

Ραφήνα: 11 απόπλοι προς Κυκλάδες με 7.440 επιβάτες.

Λαύριο: 9 προγραμματισμένοι απόπλοι.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το λιμάνι του Πειραιά θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή, καθώς το μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους είναι έντονο.

«Αστακός» το οδικό δίκτυο: Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Για την προστασία των εκδρομέων, η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό σχεδιασμό που θα διαρκέσει έως τις 19 Απριλίου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Εντατική αστυνόμευση στις εισόδους και εξόδους των πόλεων.

Αυξημένη παρουσία σε λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς.

Στοχευμένους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις (ταχύτητα, αλκοόλ, χρήση κινητού).

Συνεχή ετοιμότητα περιπολικών και μοτοσικλετών σε όλο το εθνικό δίκτυο.

Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να ενημερώνονται για την κατάσταση των δρόμων πριν ξεκινήσουν και να τηρούν ευλαβικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για ένα Πάσχα χωρίς ατυχήματα.