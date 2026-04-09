Τις θετικές προοπτικές και τη δυναμική της Metlen Energy & Metals επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του 2025, σύμφωνα με τις Bank of America και Morgan Stanley, οι αναλυτές των οποίων συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα του 2025 της Metlen, αν και επηρεασμένα από έκτακτους παράγοντες, επιβεβαιώνουν τη δομική ισχύ του ομίλου και απομακρύνουν την αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί μετά το profit warning.

Τα EBITDA κινήθηκαν εντός των αναθεωρημένων προσδοκιών, χωρίς νέες αρνητικές εκπλήξεις, στοιχείο που βοηθά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς και ενισχύει την ορατότητα για την επόμενη περίοδο.

Κομβικό στοιχείο για την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος αποτελεί η αύξηση του μερίσματος, την οποία και οι δύο οίκοι ερμηνεύουν ως σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης της διοίκησης στη βιωσιμότητα των κερδών και στις μελλοντικές ταμειακές ροές.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυναμική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στο μοντέλο του asset rotation, που ενισχύει τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα κεφαλαίων, ενώ τα προβλήματα στον τομέα EPC/MPP θεωρούνται πλέον διαχειρίσιμα και σε μεγάλο βαθμό αποτιμημένα.

Σε επίπεδο προοπτικών, τόσο η Bank of America όσο και η Morgan Stanley διατηρούν θετική στάση για την περίοδο 2026–2028, βλέποντας βασικούς μοχλούς ανάπτυξης στα μέταλλα, την ενέργεια και τις υποδομές.

Το κοινό τους συμπέρασμα είναι ότι η Metlen εισέρχεται σε μια φάση μεγαλύτερης σταθερότητας, με ισχυρό και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, με την Bank of America να θέτει την τιμή στόχο στα 54 ευρώ και τη Morgan Stanley στα 55 ευρώ.

Bank of America: Σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης η Metlen μετά τα αποτελέσματα 2025

Ειδικότερα, η Bank of America διατηρεί θετική στάση για τη Metlen, με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, τα οποία, όπως επισημαίνει, επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του ομίλου σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, αλλά και τη βελτιωμένη ορατότητα για τα επόμενα έτη.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα επαναλαμβάνει τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή, θέτοντας τιμή-στόχο στα 54 ευρώ, με βάση συνδυαστική αποτίμηση EBITDA και προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) για το 2026.

Αποτελέσματα σε ευθυγράμμιση με το guidance

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το 2025 διαμορφώθηκαν στα 753 εκατ. ευρώ, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το αναθεωρημένο guidance της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας, κατά τη Bank of America, την αξιοπιστία της διοίκησης και τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Παράλληλα, η τράπεζα σημειώνει ότι δεν καταγράφηκαν απομειώσεις (impairments) στον τομέα EPC, γεγονός που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει το EBITDA ακόμη και πάνω από το επίπεδο του 1 δισ. ευρώ.

Ισχυρή λειτουργική εικόνα σε δύσκολο περιβάλλον

Η συνολική λειτουργική επίδοση της Metlen κρίνεται ισχυρή, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η αγορά. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι δραστηριότητες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις υποδομές, καθώς και ο κλάδος των μετάλλων, ο οποίος επωφελήθηκε από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Η Bank of America υπογραμμίζει ότι η εταιρεία κατάφερε να κινηθεί εντός των προσδοκιών, παρά τις πιέσεις που προέκυψαν από το κόστος και τις καθυστερήσεις σε ορισμένα έργα.

Αυξημένο μέρισμα και μήνυμα εμπιστοσύνης

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αύξηση του μερίσματος στο 1 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο υψηλότερο από τον στόχο διανομής περίπου 35%.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη εμπιστοσύνης της διοίκησης, τόσο στη βιωσιμότητα των κερδών όσο και στις προοπτικές του ομίλου, καθώς εισέρχεται στο 2026.

Περιορισμός αρνητικών εκπλήξεων

Αν και το guidance για το EBITDA του 2025 είχε αναθεωρηθεί προς τα κάτω, κατά περίπου 25%, σε σχέση με τον αρχικό στόχο του 1 δισ. ευρώ, η Bank of America επισημαίνει ότι οι βασικές αρνητικές εξελίξεις έχουν πλέον αποτυπωθεί.

Οι υπερβάσεις κόστους σε έργα EPC και οι καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα projects έχουν αναγνωριστεί από τη διοίκηση, η οποία έχει ήδη προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις. Αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση, περιορίζει τον κίνδυνο νέων αρνητικών εκπλήξεων και βελτιώνει την ορατότητα για την επόμενη περίοδο.

Θετικές προοπτικές έως το 2028

Η Bank of America διατηρεί θετική στάση για τη μεσοπρόθεσμη πορεία της Metlen, βλέποντας σαφείς προοπτικές ενίσχυσης της κερδοφορίας, την περίοδο 2026–2028.

Οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης εντοπίζονται στα κρίσιμα μέταλλα, με έμφαση στο γάλλιο,, στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας βωξίτη, καθώς και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων κυκλικής μεταλλουργίας και downstream εφαρμογών. Παράλληλα, ενισχυτική αναμένεται να είναι και η συμβολή του τομέα άμυνας και βιομηχανικών εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα θεωρεί εφικτή τη μεσοπρόθεσμη επίτευξη EBITDA, ύψους 1,05 δισ. ευρώ.

Τα μεγάλα έργα στηρίζουν την επόμενη φάση

Όσον αφορά τα μεγάλα έργα, και ειδικότερα τα M Power Projects, η Bank of America σημειώνει ότι, παρά τις δυσκολίες που καταγράφηκαν, τα περισσότερα συμβόλαια είναι τύπου turn-key, περιορίζοντας τους κινδύνους.

Τα νεότερα έργα εμφανίζουν ήδη βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, στοιχείο που ενισχύει την προοπτική ανάκαμψης της κερδοφορίας.

Παράλληλα, το ενεργειακό και μεταλλουργικό χαρτοφυλάκιο της Metlen υποστηρίζεται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.

Morgan Stanley: Ισχυρό το επενδυτικό story της Metlen

Από την πλευρά της, η Morgan Stanley χαρακτηρίζει καθησυχαστικά για την αγορά τα αποτελέσματα της Metlen για το 2025, επισημαίνοντας ότι επιβεβαιώνουν πλήρως το πρόσφατο profit warning, χωρίς να προκύπτουν νέες αρνητικές εκπλήξεις.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «Overweight» για τη μετοχή, ανεβάζοντας τον πήχη της τιμής-στόχου στα 55 ευρώ, ενώ βλέπει περιθώρια ανόδου, στηριζόμενη κυρίως στη δυναμική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μετάλλων και της εκτέλεσης έργων.

Αποτελέσματα σε πλήρη ευθυγράμμιση, χωρίς νέες εκπλήξεις

Τα EBITDA του 2025 διαμορφώθηκαν στα 753 εκατ. ευρώ, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το profit warning, γεγονός που, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, καθησυχάζει την αγορά και επιβεβαιώνει ότι δεν προέκυψαν νέες αρνητικές εξελίξεις. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός κινήθηκε εντός των προσδοκιών, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι, σε προσαρμοσμένη βάση, τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας είναι ισχυρότερα από ό,τι υποδηλώνει το reported αποτέλεσμα, στοιχείο που ενισχύει το αφήγημα ότι η υποκείμενη κερδοφορία παραμένει ανθεκτική.

Μέρισμα-σήμα εμπιστοσύνης

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διανομή μερίσματος, ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο υπερβαίνει τις εκτιμήσεις της αγοράς, παρά το χαμηλότερο επίπεδο κερδών.

Με δείκτη διανομής κοντά στο 45%, υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο περίπου 35%, η Morgan Stanley ερμηνεύει την κίνηση ως σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης της διοίκησης, τόσο στις μελλοντικές ταμειακές ροές όσο και στη συνολική πορεία της εταιρείας.

Ισχυρό momentum στις ΑΠΕ και ενίσχυση του μοντέλου

Κομβικό ρόλο στο επενδυτικό story της Metlen συνεχίζει να διαδραματίζει ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία προχώρησε σε asset rotation ισχύος 1,5 GW, επίδοση αυξημένη κατά 50%, σε ετήσια βάση και σημαντικά υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη ρευστότητα, βελτιώνει την απόδοση κεφαλαίων και ενδυναμώνει την αξιοπιστία του ενεργειακού μοντέλου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης.

EPC/MPP: Τα προβλήματα έχουν απορροφηθεί

Στον τομέα των έργων EPC και MPP, η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα βασικά προβλήματα έχουν πλέον εντοπιστεί και σε μεγάλο βαθμό αποτιμηθεί.

Οι ζημιές αφορούν συγκεκριμένα έργα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία, κυρίως το project Protos, ενώ η εταιρεία έχει ήδη ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου, ιδιαίτερα, μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Σημαντικό είναι ότι δεν έχουν προκύψει νέες υπερβάσεις κόστους, ενώ όλα τα έργα παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος, για ολοκλήρωση το 2026, περιορίζοντας περαιτέρω τον κίνδυνο αρνητικών εξελίξεων.

Θετικές ενδείξεις για το 2026

Παρότι δε δόθηκε συνολικό guidance για το EBITDA του 2026, η Morgan Stanley εντοπίζει θετικά στοιχεία σε βασικούς τομείς δραστηριότητας.

Στον κλάδο των μετάλλων, η εταιρεία επωφελείται από βελτιωμένες στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου σε αλουμίνιο και αλουμίνα, καθώς και από hedging στο κόστος φυσικού αερίου και σταδιακή στροφή σε χαμηλότερου κόστους ενέργεια. Στον τομέα υποδομών και παραχωρήσεων, η καθοδήγηση για EBITDA 140–150 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 100 εκατ. το 2025, καταδεικνύει σαφή δυναμική ανάπτυξης.

Μικτή εικόνα ανά τομέα, αλλά θετική συνολικά

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, η εικόνα είναι διαφοροποιημένη, αλλά συνολικά υποστηρικτική. Ο τομέας ενέργειας κινήθηκε ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley, ενώ οι ανανεώσιμες και η ενεργειακή μετάβαση κατέγραψαν ισχυρή συνεισφορά μέσω του asset rotation.

Στον κλάδο των μετάλλων, τα EBITDA ήταν οριακά χαμηλότερα των προβλέψεων, αν και οι όγκοι παραγωγής παρέμειναν σε γενικές γραμμές εντός εκτιμήσεων. Αντίθετα, ο τομέας υποδομών και παραχωρήσεων κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας, άνω του 100% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξής του.

Η συνολική εκτίμηση της Morgan Stanley είναι ότι τα αποτελέσματα αφαιρούν την αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί μετά το profit warning, ενώ η αυξημένη μερισματική πολιτική βελτιώνει το επενδυτικό κλίμα.

Το επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέταλλα και υποδομές παραμένει ισχυρό, με την τράπεζα να βλέπει περαιτέρω περιθώρια ανόδου, μέσα από τη δυναμική του asset rotation, την πορεία των μετάλλων και την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων.

