Η αυλαία έπεσε οριστικά για την Τζασβίν Σάνγκα, τη γυναίκα που το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο έχρισε «βασίλισσα της kεταμίνης», καθώς καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού Μάθιου Πέρι.

Σε μια δίκη που αποκάλυψε το σκοτεινό δίκτυο διακίνησης πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ, οι εισαγγελείς περιέγραψαν μια γυναίκα που, ακόμα και όταν έμαθε για τον θάνατο του Πέρι, το μόνο που την απασχόλησε ήταν να σβήσει τα ίχνη της και να συνεχίσει να πουλά θάνατο.

Η διαδρομή των «51 φιαλιδίων»

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Σάνγκα διοχέτευε ναρκωτικά στον Έρικ Φλέμινγκ, γνωστό του Πέρι, ο οποίος στη συνέχεια τα παρέδιδε στον εσώκλειστο βοηθό του ηθοποιού, Κένεθ Ιουαμάσα. Ο Φλέμινγκ λειτούργησε ως ενδιάμεσος μεταξύ της Σάνγκα και του Ιουαμάσα. Τον Οκτώβριο του 2023, η Σάνγκα και ο Φλέμινγκ πούλησαν στον Πέρι -μέσω του βοηθού του- 51 φιαλίδια κεταμίνης.

Στις 28 Οκτωβρίου 2023 ο Ιουαμάσα έκανε στον Πέρι τουλάχιστον τρεις ενέσεις από την κεταμίνη της Σάνγκα, προκαλώντας τον θάνατο του 54χρονου ηθοποιού.

«Αφού έμαθε από τις ειδήσεις για τον θάνατο του Πέρι, η Σάνγκα κάλεσε τον Φλέμινγκ μέσω της εφαρμογής Signal για να συζητήσουν πώς θα αποστασιοποιηθούν από το γεγονός», αναφέρει δελτίο τύπου της Εισαγγελίας της Καλιφόρνια. «Εκείνη την ημέρα, η Σάνγκα άλλαξε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή ώστε να διαγράφονται αυτόματα τα μηνύματά της με τον Φλέμινγκ, δίνοντάς του την εντολή: “Διέγραψε όλα τα μηνύματά μας”».

Το μοιραίο τζακούζι και το πόρισμα της αυτοψίας

Ο πρωταγωνιστής των Friends βρέθηκε μπρούμυτα στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες. Η αυτοψία προσδιόρισε ότι ο ηθοποιός πέθανε από τις «οξείες επιδράσεις της κεταμίνης» και άλλους παράγοντες, όπως πνιγμό, στεφανιαία νόσο και τις επιδράσεις της βουπρενορφίνης, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή. Σύμφωνα με το υπόμνημα καταδίκης που εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την ποινή των 15 ετών.

«Κέρδη πάνω από ανθρώπους»

Στο υπόμνημα, οι αρχές κατήγγειλαν ότι η Σάνγκα συνέχισε να πουλάει ναρκωτικά παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως η δική της κεταμίνη προκάλεσε τον θάνατο του Πέρι από υπερβολική δόση.

«Δεν την ένοιαξε και συνέχισε τις πωλήσεις», έγραψαν οι εισαγγελείς. «Οι πράξεις της κατηγορουμένης δείχνουν μια ψυχρή σκληρότητα και περιφρόνηση για τη ζωή. Επέλεξε τα κέρδη έναντι των ανθρώπων και οι ενέργειές της προκάλεσαν απέραντο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων».