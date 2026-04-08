Μερικές φορές παρατηρώ ότι έχουμε επιμελείς βουλευτές. Ένας από αυτούς είναι και ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξηςτου ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Τι ενδιαφέρον έκανε; Μας υπενθύμισε με δήλωσή του, για να μην τις ξεχάσουμε, τις 38 παραιτήσεις, διαγραφές και αποπομπές βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών της ΝΔ των 7 ετών διακυβέρνησης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να θυμηθούμε τα ονόματα των Α. Διαμαντάρη, Γρ. Δημητριάδη, Π. Κοντολέων, Γ. Σμυρλή, Α. Πάτση, Θ. Χειμαρά, Στ. Παπασταύρου, Γ. Μπρατάκου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Α.Μ. Ασημακοπούλου, Μ. Σταυριανουδάκη, Ν. Θεοδωρόπουλου, Ν. Μηταράκη (δυο φορές), Κ. Αχ. Καραμανλή, Χρ. Τριαντόπουλου, Β. Παπαγεωργίου, Μ. Ταμήλου, Αρ. Δοξιάδη, Γ. Πατούλη, Σ. Νικολάου, Σπ. Πνευματικού, Μ. Κατραντζή, Λ. Αυγενάκη, Ι. Σφυράκη, Μ. Βορίδη, Τ. Χατζηβασιλείου, Δ. Σταϊμενίτη, Χρ. Μπουκόρου, Γ. Στρατάκου, Α. Καρασαρίνη, Γ. Τρουλλινού, Ε. Τουρνά, Κ. Τσιάρα, Γ. Κεφαλογιάννη, Δ. Βαρτζόπουλου, Κ. Σκρέκα. Αναμφίβολα είναι παγκόσμιο ρεκόρ.

Έπεσε έξω στις προβλέψεις της η Αθήνα

Είμαι βέβαιος ότι έχετε διαβάσει στην τελευταία έντυπη έκδοση του «Βήματος» τόσο τα περί των (προς ώρας άκαρπων) προσπαθειών της Αθήνας να απεγκλωβίσει από τον Περσικό Κόλπο τα ελλήνοκτητα πλοία και τους Έλληνες ναυτικούς, όσο και για τις προβλέψεις που επικράτησαν τις πρώτες ώρες του πολέμου στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι η σύρραξη θα ολοκληρωνόταν σε διάστημα λίγων ημερών.

Κοινός παρονομαστής των παραπάνω είναι μια κάποια… υποτίμηση της πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμέναμε ότι οι Αμερικανοί θα είχαν σχεδιάσει καλύτερα το έργο, εξ ου και πέσαμε έξω στις προβλέψεις. Πάνω- κάτω σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας τις προάλλες ενώπιον ενός ακροατηρίου με ροπή στην οικονομία, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

«Νομίζω ότι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρχε ενδεχομένως μια υποτίμηση σε σχέση με την οικονομική αξία σε παγκόσμια μεγέθη του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών, αναδεικνύοντας ουσιαστικά το δομικό έλλειμμα της αμερικανικής στρατηγικής στον τρίτο πόλεμο του Κόλπου.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο «προφήτης» Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών, όμως, βλέπει και υποτίμηση από την πλευρά των Ιρανών. Σε τι; Η Τεχεράνη, λέει, θα έπρεπε να έχει «αξιοποιήσει» καλύτερα τόσο χρόνια τα Στενά αντί να ασχολείται με την ανάπτυξη του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματός της. Το πραγματικό «όπλο» δηλαδή του Ιράν είναι ο έλεγχος του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και κυρίως για το τι πληρώνει.

Με λίγα λόγια θα πω εγώ ο Γ. Γεραπετρίτης, ως άλλος «προφήτης», δίνει ιδέες στο Ιράν! Για το παρόν και το μέλλον. Ο ίδιος πάντως έκανε τις καρδιές του ακροατηρίου περιβόλι, διότι όπως προέβλεψε «οι οικονομικές συνέπειες ενός μακρού αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ είναι καταστροφικές για την οικονομία, αλλά τις συνέπειες δεν τις έχουμε αντιληφθεί, διότι δεν έχουν περάσει απολύτως σε όλες τις αγορές, παρά μόνο στις βασικές αγορές που αφορούν το πετρέλαιο»….

Στο … «θαύμα» ελπίζει η Αθήνα Τι γίνεται τώρα επί του πρακτέου με τα Στενά; Προφανώς τα πράγματα δεν προχωράνε καλά, η πρωτοβουλία του Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχει κολλήσει, ενώ την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ο κόσμος κοιτούσε με αγωνία για το τι θα γίνει με το τελεσίγραφο του Τραμπ. Στην Αθήνα, λένε, ότι εξετάζουν όλα τα σενάρια, ελπίζοντας ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες θα πιάσουν τόπο. Όπως σας γράφαμε και την Κυριακή, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών πιστεύουν ότι ειδικά για Στενά απαιτείται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, στην οποία προφανώς θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτοί (οι παραπάνω από 35 πλέον) που έχουν υπογράψει την Κοινή Δήλωση μεταπολεμικής παρουσίας στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ολο αυτό μου φαίνεται ότι η Αθήνα ελπίζει σε ένα … «θαύμα» μέρες που είναι.

Η …«γραμμή Τσουκαλά» και ο Τσίπρας

«Βρείτε τις διαφορές» είπε ένα στέλεχος του ΠαΣοΚ. «Σε γραμμή Τσουκαλά ο Τσίπρας» ανέφερε κάποιο άλλο επίσης κορυφαίο στέλεχος. Η υπόλοιπη παρέα ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Αφορμή για αυτόν τον διάλογο που έγινε χθες το βράδυ σε καφέ πλησίον της Χαριλάου Τρικούπη ήταν η κίνηση κορυφαίου κομματικού παράγοντα να πιάσει το κινητό του και να διαβάσει την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας γράφει πως «ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα». Το θέμα είναι όμως πως είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα αντίστοιχη δήλωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠαΣοΚ που έλεγε πως «αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Πρωθυπουργού και του Κυριακού Μητσοτάκη». Με εκείνα και με τα άλλα ξεκίνησαν οι ΠαΣοΚοι να ξεχειλώνουν το πουλόβερ του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που ομολογώ δεν θα συνέβαινε μερικά χρόνια πριν, όταν οι τότε ΣΥΡΙΖΑίοι ειρωνευόντουσαν του ΠαΣοΚους.

Ο ποδοσφαιριστής Τασούλας

Συνέντευξη στο περιοδικό «Οι ΦανταΣΤικοί του 9ου» παραχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για την έντυπη έκδοση του περιοδικού που εκδίδουν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα. Οι μαθητές ζήτησαν συνέντευξη από τον Πρόεδρο τον περασμένο Νοέμβριο όταν μαζί με τον δάσκαλό τους Ηλία Γρηγοριάδη επισκέφτηκαν το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος δέχτηκε και η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο τεύχος που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.

Ενδεικτικά αναφέρω μία ερώτηση των μαθητών: «Θυμάστε κάτι που σας έχει πει ένας δάσκαλός σας και αν ναι, τι είναι αυτό;». Και η απάντηση του Προέδρου: «Θυμάμαι ότι ένας δάσκαλος μου είπε να περιορίσω την ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο και να ασχοληθώ περισσότερο με τα μαθήματα γιατί θα μπορούσα να αποδώσω καλύτερα στα μαθήματα απ’ όσο στο ποδόσφαιρο».

Ο άγριος μεγαλοβδομαδιάτικος καβγάς Δουδωνή- Μηταράκη

Ο διάλογος του Νότη Μηταράκη με τον Παναγιώτη Δουδωνή ήταν τόσο έντονος στην επιτροπή Δεοντολογίας που όταν εξήλθε από την αίθουσα 223 ο «γαλάζιος» βουλευτής σχολίασε σε συνεργάτη του την έκπληξη του με τον βουλευτή του ΠαΣοΚ ο οποίος του έλεγε ότι το ρουσφέτι δεν εμπίπτει στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, ο βουλευτής Χίου επέμεινε ότι τώρα που κατέβει με σταυρό στη Λέσβο ο Δουδωνής, να βγάλει ανακοίνωση ότι δεν δέχεται πολίτες στο πολιτικό του γραφείο.