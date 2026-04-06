Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών που θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ άμεσα και να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις προτάσεις και μίλησε στο Reuters.

Ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων καταρτίστηκε από το Πακιστάν και δόθηκε στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στη νύχτα, ανέφερε στο Reuters πηγή, περιγράφοντας μια προσέγγιση δύο σταδίων: άμεση κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία.

«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι η αρχική κατανόηση θα διαμορφωθεί ως μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πακιστάν, το οποίο αποτελεί το μοναδικό κανάλι επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Ολονύχτιες συνομιλίες

Ο ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν μια πιθανή εκεχειρία 45 ημερών στο πλαίσιο μιας συμφωνίας δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, επικαλούμενος αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, βρισκόταν σε επικοινωνία «όλη τη νύχτα» με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Η Συμφωνία του Ισλμαμπάντ και το γενικό της περίγραμμα

Βάσει της πρότασης, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί άμεσα σε ισχύ και τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, ενώ θα δοθεί χρονικό διάστημα 15 έως 20 ημερών για την ολοκλήρωση μιας ευρύτερης διευθέτησης.

Η συμφωνία, που ανεπίσημα αποκαλείται «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, με τελικές δια ζώσης συνομιλίες να προγραμματίζονται στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει προηγουμένως στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ. Ανέφεραν επίσης ότι το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει υποχρέωση για δεσμεύσεις από την πλευρά του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την πηγή.

«Ναι μεν αλλά» από το Ιράν

Σε αυτό το πλαίσιο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα μια «προσωρινή κατάπαυση του πυρός». Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον δεν δείχνει πραγματική ετοιμότητα για μια μόνιμη εκεχειρία.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση κατάπαυση του πυρός και την εξετάζει, τονίζοντας ωστόσο ότι η χώρα δεν αποδέχεται πιέσεις ούτε προθεσμίες για τη λήψη απόφασης.