Ένα τραγικό δυστύχημα συνέβη χθες το μεσημέρι στην Κόρινθο, όταν τμήμα κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά εν ώρα εργασιών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 45χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία και να τραυματιστεί το ανήλικο παιδί της.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:00, στην οδό Πηγάσου, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες, στην πρόσοψη ισόγειου καταστήματος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εξώστης που βρισκόταν στην οροφή του κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά καταπλακώνοντας την άτυχη γυναίκα που περνούσε με τα παιδιά της και τον σύζυγό της.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ άμεσα κλήθηκαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο τραυματισμένο παιδί, το οποίο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί μεταφέρθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για προληπτικούς λόγους.

Γίνονταν εργασίες την ώρα της τραγωδίας

Από την προανάκριση προκύπτει ότι την ώρα της κατάρρευσης εκτελούνταν εργασίες από τουλάχιστον τρεις εργάτες, οι οποίοι ωστόσο αποχώρησαν από το σημείο πριν την άφιξη των αστυνομικών και αναζητούνται. Για το συγκεκριμένο ακίνητο είχε εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία για τις εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο δεν υπήρχε προειδοποιητική σήμανση ούτε είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πεζών, γεγονός που εξετάζεται ως κρίσιμος παράγοντας για την εξέλιξη της τραγωδίας.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του εργολάβου που είχε αναλάβει το έργο, ενώ ο επιβλέπων μηχανικός εμφανίστηκε αυτοβούλως. Παράλληλα, αναζητούνται η ιδιοκτήτρια του ακινήτου και οι εμπλεκόμενοι εργάτες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ωστόσο, με εντολή του εισαγγελέα, οι συλληφθέντες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας και της Πολεοδομίας, τα οποία αναμένεται να εξετάσουν αν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και οι όροι της άδειας.