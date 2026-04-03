Δεν έκανε παρέλαση, αλλά δεν καρδιοχτύπησε κιόλας ο Ολυμπιακός, που επιβλήθηκε της τελευταίας Βιλερμπάν στη Γαλλία και έπιασε τη Φενέρμπαχτσε, δείχνοντας πως είναι πιθανότατα το φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη regular season.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να κάνει τα δικά του με 3/3 τρίποντα σε λιγότερο από δύο λεπτά. Πήρε προβάδισμα έξι ποντων, είδε τους Γάλλους να πλησιάζουν στους δύο, αλλά κράτησε τον έλεγχο στην υπόλοιπη περίοδο. Παρότι την ανέβασε ξανά στους επτά, εντέλει το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 24-25.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε καλά για τους Γάλλους, που πήραν τα πρώτα τους προβαδίσματα, αλλά δεν πήγαν μακριά. Ο Ολυμπιακός κρατήθηκε και μετά τα μισά άνοιξε τη διαφορά, που έφτασε τα διψήφια στο 34-45. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 39-47.

Οι δύο ομάδες δεν ήταν το ίδιο παραγωγικές στην τρίτη περίοδο κι έτσι η διαφορά δεν άλλαζε πολύ. Στο τέλος, όμως, ΄όταν ήταν στους έξι, ο Αζανσά πήρε ένα τεράστιο τρίποντο και ευστόχησε για να μειώσει στο 58-61 της περιόδου.

Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και έκανε καλό ξεκίνημα στο τελευταίο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας τη διαφορά στους δέκα με σερί 7-0. Μετά το τάιμ άουτ ο Χολ έβαλε ένα ακόμα εντυπωσιακό άλεϊ ουπ, ενώ ο Ερτέλ άνοιξε λογαριασμό στην περίοδο για την ΑΣΒΕΛ.

Με ωραία κυκλοφορία, οι Γάλλοι επέστρεψαν στα μονοψήφια, με την επίθεση του Ολυμπιακού να κολλά, με τον Μπαρτζώκα να παίζει με σχήμα που περιείχε τους Μόρις, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Χολ και Φουρνιέ. Δηλαδή χωρίς τους κορυφαίους του σκόρερ.

Αυτό οδήγησε… μοιραία σε τάιμ άουτ, με τη διαφορά να πέφτει στους πέντε και τον Μπαρτζώκα να καλεί τάιμ άουτ χωρίς να κάνει αλλαγές. Ο Φουρνιέ έβαλε τρίποντο, ο Ανγκόλα απάντησε με τον ίδιο τρόπο, αλλά ο Ολυμπιακός συνέχισε να σκοράρει. Γουόκαπ – Βεζένκοφ επέστρεψαν, όμως η Βιλερμπάν δεν άφηνε το παιχνίδι.

Με τη διαφορά στους έξι, ο Βεζένκοφ έβαλε ένα φοβερό φέινταγουεϊ και πρακτικά τελείωσε το ματς.