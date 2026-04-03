«Όλες τις πιθανότητες» αξιολογεί η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης καυσίμων με δελτίο και της απελευθέρωσης περισσότερου πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς προετοιμάζεται για ένα «μακροχρόνιο» ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο επίτροπος ενέργειας της ΕΕ.

«Αυτή θα είναι μια μακρά κρίση… οι τιμές της ενέργειας θα είναι υψηλότερες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Νταν Γιούργκενσεν στους Financial Times, προειδοποιώντας ότι για ορισμένα πιο «κρίσιμα» προϊόντα «αναμένουμε να είναι ακόμη χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες».

Το κατ’ ουσία κλείσιμο της κρίσιμης πλωτής οδού των Στενών του Ορμούζ και οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο έχουν δημιουργήσει χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, εκτοξεύοντας τις τιμές και προκαλώντας μακροπρόθεσμους φόβους για την προσφορά. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκφράσει ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών.

«Η ρητορική που χρησιμοποιούμε και τα λόγια που χρησιμοποιούμε είναι πιο σοβαρά τώρα από ό,τι ήταν νωρίτερα στην κρίση», δήλωσε ο Γιούργκενσεν. «Σίγουρα η ανάλυσή μας είναι ότι αυτή θα είναι μια παρατεταμένη κατάσταση και οι χώρες πρέπει να είναι σίγουρες ότι… έχουν ό,τι χρειάζονται».

Είπε ότι ενώ η ΕΕ «δεν βρίσκεται ακόμη σε κρίση ασφάλειας εφοδιασμού», οι Βρυξέλλες καταρτίζουν σχέδια για την αντιμετώπιση των «δομικών, μακροχρόνιων επιπτώσεων» της σύγκρουσης.

Αυτό περιλαμβάνει «προετοιμασία για τα χειρότερα σενάρια», ακόμη και αν η ΕΕ «δεν έχει φτάσει ακόμη» στην ανάγκη να επιβάλει δελτίο σε κρίσιμα προϊόντα, όπως το καύσιμο αεριωθούμενων ή το ντίζελ. «Εννοώ, καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι παρά να λυπόμαστε», είπε ο Γιούργκενσεν.

Η ΕΕ εξετάζει δελτία και απελευθέρωση αποθεμάτων

Ερωτηθείς για την πιθανότητα αποδυνάμωσης των κανονισμών για τα καύσιμα αεριωθούμενων ώστε να επιτραπούν περισσότερες εισαγωγές από τις ΗΠΑ ή να επιτραπεί περισσότερη ανάμειξη αιθανόλης για καύσιμα αυτοκινήτων, ο Γιούργκενσεν είπε «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο που έχουμε διορθώσει ή αλλάξει οποιονδήποτε από τους ισχύοντες κανόνες μας».

Πρόσθεσε όμως: «Εξετάζουμε όλες τις πιθανότητες και είναι σαφές ότι όσο πιο σοβαρή γίνεται η κατάσταση, τόσο περισσότερο φυσικά θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε νομοθετικά εργαλεία».

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν διαφορετικά πρότυπα για τα καύσιμα αεριωθούμενων. Τα καύσιμα αεριωθούμενων στην ΕΕ έχουν σημείο πήξης -47°C, ενώ στις ΗΠΑ είναι -40°C.

Ο Γιούργκενσεν δήλωσε επίσης ότι «δεν θα αποκλείσει» μια άλλη απελευθέρωση στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων «εάν η κατάσταση επιδεινωθεί». Οι χώρες της ΕΕ συμμετείχαν στη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία τον περασμένο μήνα, σε μια προσπάθεια να τιθασεύσουν τις αυξανόμενες τιμές.

Ο Γιούργκενσεν δεν ανέφερε την «ακριβή ανάλυση» της ΕΕ σχετικά με το πότε μπορεί να απαιτηθεί μια νέα απελευθέρωση, αλλά είπε ότι «το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε όταν και εφόσον καταστεί απαραίτητο».

«Πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτές τις δυνατότητές μας και αν όντως πρόκειται, όπως προβλέπω, για μια μακροχρόνια κρίση, τότε χρειαζόμαστε αυτά τα εργαλεία και σε μεταγενέστερο στάδιο», πρόσθεσε. «Πρέπει να γίνει ακριβώς την κατάλληλη στιγμή και πρέπει να είναι αναλογικό».

Ο Γιούργκενσεν επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στη νομοθεσία της ΕΕ για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου φέτος. Είπε ότι η εξάρτηση από τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους για την παροχή πρόσθετων προμηθειών ήταν αποδεκτή, καθώς λειτουργούν στην «ελεύθερη αγορά».

Πηγή ΟΤ