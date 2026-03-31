Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση εισπράττει τεράστια υπερέσοδα από τον ΦΠΑ εξαιτίας της αύξησης των τιμών στα καύσιμα, επιλέγει με μέτρα όπως η επιδότηση στο diesel κίνησης και το Fuel Pass να δίνει ψίχουλα στα νοικοκυριά, τα οποία ακόμη και πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είχαν γονατίσει από την ακρίβεια με τα εισοδήματα για τα περισσότερα να μην φτάνουν έως το τέλος του μήνα.

Παράλληλα, ενώ η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ. η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία μειώνουν προσωρινά την φορολογία στα καύσιμα, η κυβέρνηση φαίνεται να ξορκίζει μία τέτοια προοπτική.

Τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ από τα καύσιμα

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στη Βουλή με τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους, και δη από τον αρμόδιο εισηγητή του Φραγκίσκο Παρασύρη, είναι αποκαλυπτικά του εμπαιγμού προς τους πολίτες.

Ειδικότερα, τα σωρευτικά πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ από τα καύσιμα στις 8 Μαρτίου ήταν λίγο πάνω από 5 εκατ. ευρώ, στις 26 του μήνα άγγιξαν τα 34 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του Μαρτίου σύμφωνα με εκτίμηση ξεπέρασαν τα 36 εκατ. ευρώ.

Για το δίμηνο, δε, Μαρτίου-Απριλίου αναμένεται να εισρεύσουν στα ταμεία 90 εκατ. ευρώ επιπλέον, «γεγονός που σημαίνει η πραγματική καθαρή ελάφρυνση για τους πολίτες είναι μικρότερη από 30 εκατ. ευρώ», σημειώνει ο κ. Παρασύρης.

Παράλληλα, η συνολική παρέμβαση της κυβέρνησης για τον μήνα Απρίλιο ανέρχεται σε 116 εκατ. ευρώ, όμως την ίδια περίοδο καταγράφει αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ, λόγω της σημαντικής ανόδου των τιμών, και με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία τα εν λόγω πρόσθετα έσοδα ξεπερνούν τα 70 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου η καθαρή δημοσιονομική παρέμβαση δεν ανέρχεται σε 116 εκατ. ευρώ αλλά περιορίζεται σε περίπου 46 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την κατάσταση στην αγορά, αύριο τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο επιδότησης του diesel κίνησης με 20 λεπτά ανα λίτρο ενώ σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επομενες ημέρες και το μέτρο του Fuel Pass στην βενζίνη. Mέτρα τα οποία θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαϊου.

Fuel Pass: 25 ευρώ για δύο μήνες

Yπενθυμίζεται ότι η επιδότηση μέσω Fuel Pass διαμορφώνεται ως εξής:

*Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

* Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα σημειώνει ο Φραγκίσκος Παρασύρης, το Fuel Pass είναι δύσχρηστο για τους συνταξιούχους και ανεπαρκές για τις οικογένειες, καθώς για παράδειγμα μία τετραμελής οικογένεια λαμβάνει μόλις 25 ευρώ για δύο μήνες, ενώ 800.000 πολίτες μένουν ακάλυπτοι. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σχετικά με το υγραέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης «σε μία χώραρα που καταγράφει υψηλά ποσοστά ενεργειακής ένδειας», προσθέτει.

ΠΗΓΗ: ot.gr