Η δημοσκόπηση της GPO που έγινε για λογαριασμό του STAR δεν αποτυπώνει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το διψήφιο προβάδισμά της στην πρόθεση ψήφου από το ΠαΣοΚ. Την ίδια ώρα η Ελληνική Λύση είναι τρίτη με 8,9% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,1% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7%.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 26,3%
- ΠαΣοΚ – Κίνημα Αλλαγής: 12,2%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7%
- ΚΚΕ: 8,1%
- Ελληνική Λύση: 8,9%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
- Νίκη: 2,3%
- ΜέΡΑ25: 1,9%
- Νέα Αριστερά: 1%
- Φωνή Λογικής: 2,3%
- Δημοκράτες: 1,2%
- ΛΟΙΠΑ 7,1%
- ΑΚΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ 1,7%
- ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 16,2%
Τα ποσοστά για Καρυστιανού και Τσίπρα
Οι πολίτες ρωτήθηκαν και για τα υπό ίδρυση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, αμφότεροι σημειώνουν παρόμοιο ποσοστό στις θετικές ψήφους.
Το 6,3% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ το 11,5% απάντησε αρκετά. Την ίδια ώρα το 81% απάντησε λίγο ή καθόλου πιθανό.
Παρόμοια είναι τα ποσοστά και του Αλέξη Τσίπρα. Το 6,5% απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό να τον ψηφίσει, ενώ το 10,9% απάντησε αρκετά. Αντίθετα, το 81,7% είπε ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να τον ψηφίσει.