Η δημοσκόπηση της GPO που έγινε για λογαριασμό του STAR δεν αποτυπώνει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το διψήφιο προβάδισμά της στην πρόθεση ψήφου από το ΠαΣοΚ. Την ίδια ώρα η Ελληνική Λύση είναι τρίτη με 8,9% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,1% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7%.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 26,3%

ΠαΣοΚ – Κίνημα Αλλαγής: 12,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΚΚΕ: 8,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Νίκη: 2,3%

ΜέΡΑ25: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1%

Φωνή Λογικής: 2,3%

Δημοκράτες: 1,2%

ΛΟΙΠΑ 7,1%

ΑΚΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ 1,7%

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 16,2%

Τα ποσοστά για Καρυστιανού και Τσίπρα

Οι πολίτες ρωτήθηκαν και για τα υπό ίδρυση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, αμφότεροι σημειώνουν παρόμοιο ποσοστό στις θετικές ψήφους.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το 6,3% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ το 11,5% απάντησε αρκετά. Την ίδια ώρα το 81% απάντησε λίγο ή καθόλου πιθανό.

Παρόμοια είναι τα ποσοστά και του Αλέξη Τσίπρα. Το 6,5% απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό να τον ψηφίσει, ενώ το 10,9% απάντησε αρκετά. Αντίθετα, το 81,7% είπε ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να τον ψηφίσει.