Τα κτίρια επικοινωνούν. Λένε ιστορίες, μαρτυρούν μόδες, τάσεις και εποχές, κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Απριλίου, είναι μια μοναδική ευκαιρία να τα ακούσουμε, χάρη στο Open House Athens, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, που επιστρέφει για 13η χρονιά.

Η ιδέα, που ξεκίνησε από το Λονδίνο το 1992 και πλέον αφορά περισσότερες από 50 πόλεις παγκοσμίως, μετατρέπει την Αθήνα σε ένα ανοιχτό μουσείο όπου τα ίδια τα κτίρια γίνονται τα εκθέματα.

Η φετινή διοργάνωση, υπό την επιμέλεια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Open House Greece, εστιάζει στη θεματική «Emerging City – η πόλη που αναδύεται». Το ενδιαφέρον στρέφεται στη νέα γενιά αρχιτεκτόνων, σε πρόσφατα υλοποιημένα έργα και σε καινοτόμες επαναχρήσεις παλιών χώρων που επαναπροσδιορίζουν την εικόνα της πρωτεύουσας.

Καθώς η Αθήνα μετασχηματίζεται, οι επισκέπτες καλούνται να ανακαλύψουν πώς οι νέες τάσεις εργασίας, κατοίκησης και πολιτισμού συνδιαλέγονται με το ιστορικό παρελθόν της πόλης, από τον νεοκλασικισμό έως τη μεταπολεμική πολυκατοικία.

Τι θα συμβεί στο Open House Athens

Περισσότερα από 70 κτίρια θα ανοίξουν δωρεάν τις πύλες τους στο κοινό, με 600 εθελοντές να καθοδηγούν τους επισκέπτες στα μυστικά της κατασκευής τους. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν εμβληματικοί χώροι όπως το Αρχείο Καβάφη, ένα διατηρητέο του 1910 και το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας που στεγάζει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Η περιήγηση περιλαμβάνει επίσης το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τη νεοκλασική Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, ενώ η σύγχρονη βιομηχανική αισθητική εκπροσωπείται από τα 10AM Lofts και τον πολυχώρο PIRÉE, ο οποίος ανασχεδιάστηκε πλήρως μέσα στο 2025.

Για την παρακολούθηση των ξεναγήσεων υπάρχουν οι εξής οδηγίες: Μελετάτε το πρόγραμμα. Δημιουργείτε την ηλεκτρονική σας ταυτότητα (QR code επισκέπτη) προκειμένου να παρακολουθήσετε τις ξεναγήσεις. Επισκέπτεστε τους χώρους που σας ενδιαφέρουν κατά τις επισκέψιμες ώρες του καθενός. Αναμένετε στην ουρά που σχηματίζεται επί τόπου, για να παρακολουθήσετε την ξενάγηση. Οι ξεναγήσεις ξεκινούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Απαιτείται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ταυτότητας (QR code) για κάθε επισκέπτη. Η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν αντιστοιχεί σε κράτηση ή σειρά προτεραιότητας, απλά διευκολύνει τη διαδικασία καταγραφής των επισκεπτών στα κτίρια που επισκέπτονται. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι επισκέπτες μπορούν να δημιουργήσουν την ηλεκτρονική τους ταυτότητα (QR) πριν επισκεφθούν τους χώρους σε σύνδεσμο που θα ανοίξει εδώ μια εβδομάδα νωρίτερα.

Σε όλα τα κτίρια υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης στα αγγλικά.

Οι παράλληλες δράσεις στο Open House Athens

Εκτός από τις ξεναγήσεις της κύριας δράσης, πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν κι εκείνες που γίνονται παράλληλα, όπως το Open Office (2-3 Απριλίου), που περιλαμβάνει δια ζώσης ξεναγήσεις σε αρχιτεκτονικά γραφεία. Έχει ως στόχο να αναδείξει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, συστήνοντας στο κοινό καταξιωμένους, αλλά και ανερχόμενους αρχιτέκτονες της Αθήνας, που ξεχωρίζουν στον εργασιακό τους κλάδο.

Στο Open School (μέχρι τις 3 Απριλίου), πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους δημιουργίας και παραγωγής και σε ορισμένα από τα κτίρια του προγράμματος, οι οποίες απευθύνονται σε τμήματα σχολείων και σχολών και άλλα οργανωμένα γκρουπ εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμού, για την οποία απαιτείται κράτηση μέσω e-mail στο openhouseathens@gmail.com, με θέμα “Open School”, όπου θα πρέπει να αναφέρεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα, το τμήμα και ο αριθμός των μαθητών/σπουδαστών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας Open Photo (4-12 Απριλίου) από την άλλη, προσκαλεί τους συμμετέχοντες να αποτυπώσουν την πόλη που αναδύεται μέσα από τον δικό τους φακό, αναδεικνύοντας τη διαρκώς εξελισσόμενη ταυτότητα της Αθήνας.

Διεξάγεται κάθε χρόνο στο instagram και είναι ανοιχτός σε όλους (με απεριόριστες συμμετοχές), ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, καθώς και σε λάτρεις της αρχιτεκτονικής, της Αθήνας και του OPEN HOUSE Athens.

Φέτος, το θέμα είναι «Emerging City» και η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής: οι συμμετέχοντες, με post στο instagram από δημόσιο προφίλ (ώστε να είναι ορατή η δημοσίευση) γράφουν #dimand_oha2026 στην περιγραφή (caption) και κάνουν follow @openhouseathens, @dimand_s.a και @fujifilmhellas. Τα έπαθλα είναι δύο φωτογραφικές μηχανές Fujifilm Instax Pal

Στο Open Your Map (4-12 Απριλίου) οι επισκέπτες καλούνται να βγάλουν ευφάνταστες φωτογραφίες με τον έντυπο χάρτη του OHA 2026 και να τις μοιραστούν στα social media. Ο χάρτης θα είναι διαθέσιμος από τις 28 Μαρτίου.

Τρόπος Συμμετοχής: Με post στο instagram από δημόσιο προφίλ (ώστε να είναι ορατή η δημοσίευση) μπορούν οι συμμετέχοντες να κάνουν tag @openhouseathens και follow @openhouseathens @kleemannlifts @fujifilmhellas. Δίνεται το δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών και έπαθλο μία φωτογραφική μηχανή Fujifilm Instax Pal.

Για το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε το https://www.openhouseathens.gr/events/