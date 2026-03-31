Η σειρά διαλέξεων «Επιστήμη & Κοινωνία σε Διάλογο για ένα Βιώσιμο Μέλλον» του Εργαστηρίου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματεύεται κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα της επιστήμης και της κοινωνίας. Απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας: φοιτητές, ακαδημαϊκή κοινότητα, στελέχη επιχειρήσεων, εργαζομένους και θεσμικούς φορείς.

Οι ομιλητές είναι διακεκριμένοι επιστήμονες που δίνουν πρακτικές απαντήσεις σε σύγχρονα προβλήματα και διαμορφώνουν, αυτή τη στιγμή, τις παγκόσμιες τάσεις της επιστημονικής έρευνας.

Ο τρίτος κύκλος της σειράς, με τίτλο «Ελληνική Οικονομία: Δεδομένα και Προοπτικές», έχει ως στόχο να αποτυπώσει τη σημερινή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις προοπτικές της.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την παρουσίαση, με απλό αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, ποσοτικών δεδομένων και ερευνών υψηλού επιπέδου των ομιλητών, που αφορούν τη βιομηχανική πολιτική, το καταναλωτικό αίσθημα, την αγορά εργασίας των νέων και μια σειρά άλλων σύγχρονων προκλήσεων.

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν μελέτες που έχουν αναπτύξει πρωτογενή δεδομένα, διαθέσιμα για ελεύθερη χρήση από επενδυτές και επιστήμονες. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί ένας νέος δείκτης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, ο οποίος μετρά τη μηνιαία αβεβαιότητα που απορρέει από τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της καθημερινότητας των Ελλήνων.

Ο δείκτης δημιουργήθηκε μέσω ανάλυσης κειμένου σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια άρθρα ελληνικών εφημερίδων, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, περιφερειακής διασποράς της πληροφορίας και ανθρώπινου συναισθήματος με χορηγία της εταιρείας Qualco Intelligence Finance σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστήμη και Κοινωνία σε Διάλογο για ένα Βιώσιμο Μέλλον

Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τίτλος: Ελληνική Οικονομία: Δεδομένα και Προοπτικές

Πρόγραμμα

· 18.15: Ώρα προσέλευσης

· 18.30: Χαιρετισμός πρύτανη Βασίλη Βασδέκη

· 18.45: Ομιλίες

o Απόστολος Κασάπης (Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)

o Δημήτρης Γεωργαράκος (Team Lead Economist at Directorate General Research, Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα)

o Γιάννης Τσουκαλάς (Καθηγητής University of Glasgow και Διευθυντής, Γραφείο Προυπολογισμού της Βουλής)

O Σοφία Ανυφαντάκη (Senior Economist at Directorate General Research-Financial Research, Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα)

o Γιάννης Κοσπεντάρης (Επίκουρος καθηγητής ΟΠΑ και Επικεφαλής Μακροοικονομικών Μελετών, ΕΜΟΠ)

o Ευάγγελος Διοικητόπουλος (Αναπληρωτής καθηγητής ΟΠΑ και Διευθυντής του ΕΜΟΠ)

· 20.00: Συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό

· 20.30: Λήξη εκδήλωσης