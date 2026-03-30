Σε φάση βαθιάς αναδιάταξης εισέρχεται η παγκόσμια αγορά θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου, καθώς η πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως καταλύτης για μόνιμες αλλαγές στις εμπορικές ροές. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ο πόλεμος αποκλιμακωθεί σύντομα, οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε βάθος χρόνου οι χώρες θα επιδιώξουν να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο ευαίσθητα ενεργειακά «σημεία πνιγμού» του πλανήτη.

Σύμφωνα με τον οίκο Poten & Partners, η αγορά δεξαμενόπλοιων φαίνεται να απομακρύνεται από τις μέχρι σήμερα «κανονικές» της συνθήκες. Η επαναλειτουργία των Στενών, όταν αυτή καταστεί εφικτή, αναμένεται να συνοδευτεί από έντονη ζήτηση μεταφοράς, καθώς οι παραγωγοί θα επιχειρήσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να αναπληρώσουν τα αποθέματα. Αυτή η προσωρινή έξαρση θα ενισχύσει περαιτέρω τους ναύλους. Ωστόσο, η ουσία βρίσκεται στις μακροπρόθεσμες αλλαγές που εκτιμά ο οίκος ότι θα συμβούν. Όπως σημειώνει οι χώρες που επλήγησαν από τη διαταραχή του εφοδιασμού θα αναθεωρήσουν στρατηγικές, θα διαφοροποιήσουν προμηθευτές και θα ανακατευθύνουν τις εμπορικές ροές, επιχειρώντας να μειώσουν την έκθεσή τους σε γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσει τις εξελίξεις

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο οίκος Gibson, ο οποίος τονίζει ότι η πορεία της ναυλαγοράς θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και από το βάθος των οικονομικών επιπτώσεων. Σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ανάγκη ανασύστασης στρατηγικών αποθεμάτων θα στηρίξει τη ζήτηση μεταφορών. Σε μακροπρόθεσμη βάση, όμως, οι αλλαγές ενδέχεται να είναι δομικές, μεταβάλλοντας όχι μόνο τις ροές, αλλά και τα ίδια τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας.

Η κρίση αυτή φαίνεται να επιταχύνει μια ήδη διαμορφούμενη τάση: την αναθεώρηση της ενεργειακής στρατηγικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως συνέβη και μετά τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, οι χώρες καλούνται να επανεξετάσουν την εξάρτησή τους από συγκεκριμένες περιοχές και να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια. Η Ευρώπη, που έχει ήδη βιώσει έντονες αναταράξεις, βρίσκεται και πάλι σε φάση αναπροσαρμογής, ενώ η Ασία αντιμετωπίζει άμεσα τις συνέπειες της απώλειας βασικών προμηθευτών, σημειώνει ο Gibson.

Άνθρακας και πυρηνική ενέργεια στο προσκήνιο

Σε αυτό το περιβάλλον, ενισχύεται και η συζήτηση για επιτάχυνση της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου καθιστούν τις εναλλακτικές λύσεις πιο ανταγωνιστικές, ενώ αυξάνεται και το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα, οδηγώντας ορισμένες χώρες σε προσωρινή αύξηση της χρήσης άνθρακα ή ακόμη και σε επανεξέταση της πυρηνικής ενέργειας.

Χώρες σε όλη την Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Νότιας Κορέας, του Βιετνάμ, της Ινδονησίας και της Ταϊλάνδης, έχουν λάβει όλα μέτρα για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, παρά τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Επίσης χώρες με ανενεργή πυρηνική δυναμικότητα, όπως η Κορέα και η Ιαπωνία, λαμβάνουν επίσης μέτρα για την επιτάχυνση των επανεκκινήσεων, παρά κάποια επίμονη διαμάχη γύρω από την τεχνολογία. Μακροπρόθεσμα, η τρέχουσα κρίση θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της πυρηνικής ενέργειας.

Τέλος μεσοπρόθεσμα οι χώρες επανεκτιμούν τις στάσεις τους απέναντι στα προϊόντα που υπόκεινται σε κυρώσεις, υιοθετώντας μια προσέγγιση «ανάγκης», όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ να καθυστερήσει την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου.

Πηγή: ot.gr