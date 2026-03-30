To Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε πλήρως την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η απόφαση δικαιώνει απόλυτα τη βασική μάρτυρα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακυρώνει την υποβίβασή της.

Συγκεκριμένα, η κα Τυχεροπούλου είχε καθαιρεθεί από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και τοποθετήθηκε σε θέση πρωτοκόλλου, χωρίς πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και χωρίς ουσιαστικά καθήκοντα.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της κας Τυχεροπούλου: «Το Δικαστήριο έκρινε ότι η καθαίρεσή της ήταν παράνομη και καταχρηστική, επισημαίνοντας ότι η ενάγουσα διέθετε αποδεδειγμένη εμπειρία, επάρκεια και εξειδίκευση στον τομέα των ελέγχων, ενώ η απομάκρυνσή της από τον τότε Πρόεδρο Κ. Μπαμπασίδη, δεν ερείδεται σε αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια αλλά συνιστά δυσμενή μεταχείριση οφειλόμενη μη δικαιολογούμενη από τις ανάγκες της υπηρεσίας αλλά οφειλόμενη σε μη αρεστές στη Διοίκηση συμπεριφορές της».

«Περαιτέρω, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η κα Τυχεροπούλου άσκησε τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και προσήλωση στη νομιμότητα, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εργασία της, κρίνοντας ότι η μετακίνησή της σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο οδήγησε σε πλήρη υπηρεσιακή της απαξίωση» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τι προβλέπει η απόφαση για την Τυχεροπούλου

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της η δικαστική απόφαση προβλέπει:

την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης.

την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη,

την καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, καθώς και

την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων.

«Η μεταφορά σε υποβαθμισμένη θέση είναι αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη»

Η ανακοίνωση που εξέδωσε οι οι δικηγόροι της κας Τυχεροπούλου αναφέρουν ότι «η απόφαση αυτή συνιστά πλήρη δικαστική επιβεβαίωση ότι η απομάκρυνση της κας Τυχεροπούλου δεν αποτέλεσε νόμιμη διοικητική επιλογή, αλλά αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια, που στράφηκε κατά ενός στελέχους το οποίο άσκησε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα».

Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι «ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κα Τυχεροπούλου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρείται στην ίδια υποβαθμισμένη θέση, ακόμη και μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γεγονός που, μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση, καθίσταται πλέον απολύτως αδικαιολόγητο και ανεπίτρεπτο».