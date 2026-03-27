Εκδηλη ανησυχία πέραν των άλλων σημαντικών συνεπειών εξαιτίας της εξέλιξης του πόλεμου των ΗΠΑ -Ισραήλ στο Ιράν υπάρχει και για τον αν φέτος θα έρθει το Αγιο Φως της Αναστάσεως στην Ελλάδα. Το ζήτημα προβληματίζει την Εκκλησία της Ελλάδος αλλά και τους πιστούς.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίης Φιλόθεος, αναφερόμενος στο ζήτημα διευκρίνισε ότι η τέλεση της αφής στα Ιεροσόλυμα είναι κάτι που θα συμβεί ωστόσο δεν είναι βέβαιη η μεταφορά του στην Αθήνα, ενδεχόμενο όμως που δεν επηρεάζει την Ανάσταση.

Όπως είπε σε συνέντευξή του, «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν και πώς θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα», τονίζοντας ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω των πολεμικών συγκρούσεων ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία μεταφοράς.

Την ίδια ώρα διευκρίνισε όμως ότι «δεν τίθεται θέμα για το εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο» και πως οι θρησκευτικές τελετές στα Ιεροσόλυμα γίνονται κανονικά, έστω και με περιορισμένο αριθμό πιστών για ευνόητους λόγους ασφαλείας.

Οπως είπε το ζήτημα της μεταφορά του Αγίου Φωτός φυσικά και απασχολεί την Εκκλησία της Ελλάδας και σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Εξαρχου του Πανάγιου Τάφου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

«Ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Έλλαδος, κ. Ιερώνυμο. Προφανώς θα συζήτησαν και αυτό το ζήτημα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν υπάρχει ζήτημα εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Γίνονται κανονικά οι λειτουργίες, με περιορισμό ατόμων, λόγω των πολεμικών συρράξεων. Η τελετή αυτή έχει μία ιστορία αιώνων. Μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, νομίζω από το 1987 και μετά, με αεροπορική πτήση έρχεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί. Όλοι μας λαμβάνουμε το Άγιο Φως μέσα από τον ακοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς. Δεν το σβήνουμε ποτέ. Βέβαια θεωρούμε μία ξεχωριστή ευλογία που έρχεται το Άγιο Φως, όχι όμως ως μία απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση», σημείωσε χαρακτηριστικά στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7 και πρόσθεσε:

Το Άγιο Φως

«Το Άγιο Φως είναι ο Ιησούς, ο Χριστός είναι το φως στη ζωή των ανθρώπων. Τα σύμβολα πάντοτε έχουν χαρακτήρα παραπεμπικό. Το Άγιο Φως είναι αυτό το φως που εικονίζει και συμβολίζει το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμη και εάν φέτος δεν έχουμε την ευλογία, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, κάποια στιγμή θα έρθει στον τόπο μας το Άγιο Φως», κατέληξε.