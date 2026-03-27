Σε μια καθηλωτική παρέμβαση στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», στη Θεσσαλονίκη, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη νέα πραγματικότητα των φυσικών καταστροφών.

Ο «γρίφος» του Αγίου Όρους: Δύο χρόνια συνεχούς δραστηριότητας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του καθηγητή για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Άθω. Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για έναν «επιστημονικό γρίφο», που εξελίσσεται τα τελευταία δύο χρόνια, με συνεχή δραστηριότητα από ένα συγκεκριμένο ρήγμα, χερσαίο και θαλάσσιο.

«Η σεισμικότητα παρουσιάζει διακυμάνσεις. Το μέγιστο μέγεθος ήταν 5,3 Ρίχτερ, πριν 14 μήνες, ενώ η πρόσφατη έξαρση έφτασε τα 4,9», εξήγησε ο κ. Λέκκας.

Καθησυχαστικός για τις Μονές: Παρά τη διάρκεια του φαινομένου, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει λόγος πανικού για τα μοναστήρια και τις γύρω περιοχές, καθώς θεωρείται δύσκολο να καταγραφούν μεγαλύτερα μεγέθη, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της ενέργειας έχει ήδη εκτονωθεί.

«Όχι άλλες φωτογραφίες»: Το «καρφί» για τις εικονικές ασκήσεις

Ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε επικοινωνιακές πρακτικές, που υπονομεύουν την ασφάλεια των πολιτών. Αναφερόμενος στις ασκήσεις ετοιμότητας, υπενθύμισε με σκληρό τρόπο τις τραγωδίες σε Μάνδρα και Μάτι.

«Ασκήσεις δεν κάνουμε για να βγάλουμε φωτογραφίες. Το είδαμε στη Μάνδρα και στο Μάτι… Μία εβδομάδα μετά τις ”ωραίες εικόνε”, ήρθαν δύο τραγωδίες. Στόχος είναι η ανάδειξη των αδυναμιών και όχι η επιβεβαίωση μιας ψευδούς ετοιμότητας».

Δήμοι με σχέδια… «Copy-paste»

Στηλιτεύοντας τις παθογένειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο καθηγητής αποκάλυψε πως υπάρχουν δήμοι που αντιμετωπίζουν την Πολιτική Προστασία με απίστευτη προχειρότητα.

«Υπάρχουν δήμοι που παίρνουν σχέδια copy-paste και ξεχνάνε μέσα ονόματα άλλων δήμων… στο εξώφυλλο φαίνεται ένας δήμος και μέσα άλλος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ανθεκτικότητα μιας πόλης δεν είναι θεωρητική έννοια, αλλά αφορά κρίσιμες υποδομές, σχολεία και δίκτυα.

Από την Κλιματική Αλλαγή στην «Κλιματική Κατάρρευση»

Η ανάλυση του κ. Λέκκα για το παγκόσμιο σκηνικό ήταν δυσοίωνη. Ανέφερε ότι πλέον έχουν ταξινομηθεί 71 διαφορετικές απειλές που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, οι οποίες συχνά εμφανίζονται συνδυαστικά (π.χ. πανδημία μαζί με σεισμούς).

«Δεν είναι πια κλιματική αλλαγή, είναι κλιματική κρίση… είμαστε λίγο πριν την κατάρρευση», υπογράμμισε, φέρνοντας ως παράδειγμα τα «φαινόμενα χιλιετίας», όπως ο Daniel και ο Ιανός, που έπληξαν τη χώρα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Το μοντέλο της Σαντορίνης και οι νομικές ευθύνες

Κλείνοντας, ο κ. Λέκκας έφερε ως παράδειγμα προς μίμηση τη διαχείριση στη Σαντορίνη, όπου μετά από 23.000 σεισμούς σε 27 ημέρες, η απόλυτη συνεργασία επιστημόνων και πολιτείας απέτρεψε τα χειρότερα.

Τέλος, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τους αιρετούς: «Έχω βρεθεί πολλές φορές σε δικαστήρια με κατηγορούμενους δημάρχους… εκεί δεν πρόκειται να βρει κανείς το δίκιο του». Η πρόληψη, κατέληξε, δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά επιτακτική κοινωνική ευθύνη.