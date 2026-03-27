Τη δυνατότητα να άρουν την ακινησία για το όχημά τους θα έχουν χιλιάδες οδηγοί από την 1η Απριλίου, πληρώνοντας τέλη κυκλοφορήσουν με τον μήνα, καθώς η ΑΑΔΕ θα ανοίξει την πλατφόρμα myCAR, παρέχοντας στους φορολογούμενους την ευκαιρία, ενόψει των εορτών του Πάσχα, να βγάλουν στους δρόμους τα αυτοκίνητά τους. Με τον τρόπο αυτό θα πληρώσουν μόνο τα τέλη που αναλογούν στο χρονικό διάστημα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους έως το τέλος του έτους, χωρίς προσαυξήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, περισσότεροι από 120.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων που κατέθεσαν τις πινακίδες των οχημάτων τους τον Δεκέμβριο του 2025 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορούν να τις πάρουν πίσω.

Τμηματική καταβολή των τελών κυκλοφορίας

Το καθεστώς για την τμηματική καταβολή των τελών κυκλοφορίας προβλέπει ότι αν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα εάν ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 300 ευρώ άρει την ακινησία του οχήματος του για διάστημα τεσσάρων μηνών θα πληρώσει 100 ευρώ (4/12). Για τέλη 500 ευρώ και επανακυκλοφορία του οχήματος για τρεις μήνες το ποσό ανέρχεται σε 125 ευρώ και για τέλη 900 ευρώ και κυκλοφορία για 6 μήνες το ποσό διαμορφώνεται σε 450 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνετε για άρση ακινησίας

Οσοι ιδιοκτήτες οχημάτων επιθυμούν να προχωρήσουν σε άρση ακινησίας θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα MyCAR της ΑΑΔΕ και να πληρώσουν τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για το διάστημα που θα επιλέξουν να θέσουν το όχημα τους σε κυκλοφορία.

Ειδικότερα, οι οδηγοί θα πρέπει να μπουν με τους κωδικούς Taxisnet στην πλατφόρμα, να επιλέξουν το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία και να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, πριν επανεκκινηθεί το όχημα θα προηγηθεί online έλεγχος εάν είναι ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία και ώρα συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης και στη συνέχεια να γίνει η υποβολή του αιτήματος. Όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους στην εφορία θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να τις παραλάβουν.

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες σε ένα όχημα για να αρθεί η ακινησία θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες οι οποίοι ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

Σημειωτέον ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν δικαίωμα άρσης ακινησίας μόνο μία φορά εντός του έτους και όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να θέσουν το όχημα σε ψηφιακή ακινησία αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

ΠΗΓΗ: ot.gr